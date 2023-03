trionfa il team di Clementino

The Voice Senior 2023, il vincitore: Maria Teresa Reale del team di Clementino si aggiudica il trionfo nella finalissima.

Si è conclusa la terza edizione del talent The Voice Senior, l’unico in Italia con protagonisti artisti over 60. A trionfare è stata, un po’ a sorpresa, Maria Teresa Reale, cantante ciociara del team guidato dal rapper Clementino. Un successo inaspettato per l’esperta voce laziale, dal palmares decisamente meno ricco rispetto a rivali super accreditati come Aida Cooper, Ronnie Jones o Minnie Minoprio. Il pubblico ha però deciso di premiarla grazie a una serie di esibizioni davvero di altissimo livello.

The Voice 2023: il vincitore è Maria Teresa Reale

61 anni, Maria vive a Sora, in provincia di Frosinone e di lavoro fa la maestra di canto. Appassionata di musica fin da bambina, non ha mai avuto una vera occasione per sfondare nel mondo della musica, se non negli anni Ottanta, quando faceva pianobar insieme al suo migliore amico, scomparso però qualche anno dopo.

Clementino

Vera e propria “gattara”, ha saputo prima conquistare la fiducia del suo coach, Clementino, poi è stata in grado di superare, puntata dopo puntata, tutta la concorrenza. Durante la finale ha cantato nella prima fase della serata Un’emozione da poco di Anna Oxa, passando alla fase successiva. Ma la vera differenza l’ha fatta nello scontro tra i quattro superfinalisti.

Come ha vinto Maria Teresa Reale

Nello scontro decisivo, la cantante ciociara se l’è dovuta vedere con la talentuosa Lisa Manosperti, con Paolo Piluso e con il rocker padovano Alex Sure, rivale agguerritissimo. I quattro si sono affrontati con tutto quello che avevano in corpo, cantando rispettivamente Oggi sono io di Alex Britti, Almeno tu nell’universo di Mia Martini, Bella d’estate di Mango e You Shook Me All Night Long degli AC/DC.

Alla fine a decretare il successo dell’artista del basso Lazio è stato il voto popolare, che l’ha imposta con una percentuale superiore al 34%, contro il 23,07% di Lisa, il 23,04 di Alex e il 19,70% di Paolo. Numeri che non hanno lasciato spazio a dubbi di sorta. Per il pubblico la migliore di tutti è stata proprio lei.

Di seguito il video di una sua esibizione durante la finale: