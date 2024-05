Caldo record in Antartide! Addirittura 40°C sopra la media stagionale

Uno studio pubblicato ad inizio 2024 sul “Journal of Climate dell’American Meteorological Society” ha mostrato dei dati sorprendenti, ed alquanto preoccupanti. Nel marzo del 2022 l’Antartide è stata infatti colpita da una straordinaria ondata di caldo che ha visto le temperature aumentare fino a 40°C al di sopra della media stagionale.

Questo particolare evento è stato classificato come “il maggior aumento della temperatura media stagionale mai registrato” e, pur dando l’impressione di una semplice anomalia, è probabile che sia invece un segno di ciò che accadrà al pianeta Terra.

La temperatura media annuale a Concordia, la base di ricerca permanente italo-francese situata sul plateau antartico (nel sito denominato Dome C), è intorno ai -55°C con marzo che, essendo un mese di transizione verso l’inverno antartico, ha temperature medie giornaliere che generalmente si aggirano intorno ai -50°C. In quel giorno “incriminato” di fine estate del marzo 2022, la stazione remota ha registrato una temperatura record di -9,4°C, quindi circa 40°C superiore alla media stagionale.

Il caldo relativamente mite ha inoltre causato lo scioglimento di una quantità significativa di ghiaccio attorno all’Antartide, con le aree costiere che sono state testimoni di un diffuso scioglimento superficiale, che ha contribuito a ridurre l’estensione record del ghiaccio marino.

Gli esperti pensano che potrebbe anche essere stata questa catena di eventi ad aver portato, il 15 marzo 2022, al collasso finale della piattaforma di ghiaccio del Gonger, grande quanto la città di Roma (e di cui vi abbiamo parlato in un interessante approfondimento – ndr).

Secondo i ricercatori questa anomalia della temperatura incredibilmente elevata è sicuramente legata ai cambiamenti più ampi che affliggono il clima del nostro pianeta. Sebbene l’ondata di caldo in Antartide del marzo 2022 potrebbe essere generalmente classificata come un “evento che si verifica ogni 100 anni”, gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico porterà ad eventi simili sempre con maggiore frequenza.

Il team Ice and Climate del British Antarctic Survey, l’organizzazione britannica responsabile della ricerca scientifica e della divulgazione sull’Antartide, ha infatti affermato in una nota: “In tutto il mondo, le temperature estreme e gli eventi meteorologici stanno superando i record ed anche questo evento dimostra come l’Antartide non sia immune da questa tendenza emergente“.

Il dottor Tom Bracegirdle, coautore dello studio, ha aggiunto: “Gli eventi estremi sono un aspetto chiave per comprendere come i sistemi della Terra e i luoghi ghiacciati risponderanno al riscaldamento globale e in quale sequenza temporale. È fondamentale migliorare la nostra comprensione di come il cambiamento climatico influenzerà la gravità e la frequenza degli eventi estremi in Antartide”.