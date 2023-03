Le migliori canzoni di Umberto Tozzi: da Ti amo a Notte Rosa, i brani più iconici della carriera del cantautore piemontese.

Umberto Tozzi è uno dei volti più noti e conosciuti del panorama musicale italiano: nella sua carriera, lunga quarant’anni, ha realizzato successi che sono entrati nel cuore e nella mente dei suoi fan più devoti. Il suo percorso di cantautore inizia con Donna Amante Mia, che funge da suo primo album.

Un successo travolgente quello che investe il cantautore italiano che vende dischi anche all’estero, diventando uno dei dieci artisti numero uno nelle vendite, con oltre 70 milioni di dischi venduti. Scopriamo insieme le più belle canzoni che hanno caratterizzato la discografia di Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi, le canzoni più amate

Umberto Tozzi

Iniziamo la nostra lista dei migliori brani di Umberto Tozzi, con Ti amo, canzone contenuta nell’album È nell’aria….Ti amo del 1977. È stata una delle canzoni più amate delle coppie, a partire dagli anni ’70 e ha avuto un successo trasversale, che ancora oggi fa eco tra gli innamorati. La canzone fu un grande successo – non solo in Italia ma anche all’estero, in particolare in Francia.

Il video di Ti amo:

Diane Warren la tradusse in inglese in occasione de 40esimo anniversario della presentazione della traccia. Inoltre, Tozzi ha realizzato anche una versione con la cantante americana, Anastacia.

Passiamo, poi, a Tu, brano contenuto nell’album omonimo del 1978. Si tratta di una canzone molto leggera, fresca, ideale per accompagnare gli spensierati giorni estivi. La canzone ebbe un riscontro molto positivo nel nostro paese, tanto da arrivare prima in classifica in quell’anno.

Il video di Tu:

C’è, poi, Gloria, canzone presente nell’album omonimo del 1979. Come Nel blu dipinto di blu, è l’unica canzone italiana che è riuscita a scalare la classifica negli Stati Uniti, tanto da arrivare al primo posto.

Il video di Gloria:

La canzone viene citata anche nel film Flashdance e la possiamo ascoltare anche in The Wolf of Wall Street, film diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio.

Umberto Tozzi, Stella stai e Notte Rosa

Menzioniamo, poi, Stella stai, traccia contenuta nell’album Tozzi del 1980. Con questo brano, il cantautore intraprende un cammino più country con venature rock, visto che inizia a collaborare con Greg Mathieson, un produttore statunitense.

Il video di Stella sai:

Infine, citiamo Notte Rosa, contenuta nell’album omonimo del 1981. In questo lavoro discografico, il cantautore piemontese fa un uso intensivo del falsetto e si concentra principalmente sui bassi. La canzone – come lo stesso album nel quale la ritroviamo – a livello contenutistico si focalizza principalmente sul sentimento dell’amore.

Il video di Notte Rosa: