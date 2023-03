Fred De Palma in tour nei club nel 2023: le date e le informazioni sui biglietti del rapper e hitmaker torinese.

Fred De Palma è pronto per regalare ancora una volta un grande spettacolo dal vivo a tutti i suoi fan in tutta Italia. L’artista, uno dei maggiori hitmaker della nostra industria musicale, con ben 27 dischi di platino già conquistati (e cinque da aggiungere per quanto riguarda la Spagna), è pronto a tornare a esibirsi al chiuso, nei club italiani. Il rapper e re del reggaeton italiano ha infatti annunciato i primi appuntamenti del suo prossimo tour. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle date e le informazioni sui biglietti.

Fred De Palma: le date e i biglietti del tour

Tempo belle notizie per Fred De Palma, uno dei grandi nomi della musica italiana, soprattutto di quella estiva. Dopo aver dominato la rotazione radiofonica negli ultimi anni con le sue collaborazioni con Ana Mena, Anitta e altre straordinarie voci della musica internazionale, è adesso pronto a esibirsi in Italia con cinque date nei club.

Fred De Palma

Tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 10 novembre dall’Hall di Padova. Si scenderà quindi il 16 novembre al Demodè di Modugno, in provincia di Bari, per poi passare il 18 al Mamamia di Senigallia (Ancona). La tappa romana sarà il 19 novembre all’Orion Live Club, mentre l’ultimo appuntamento fin qui annunciato è quello del 22 novembre al Fabrique di Milano. I biglietti sono in vendita in tutti i punti vendita autorizzati e su TicketOne dal 7 marzo.

La scaletta del tour di Fred De Palma

Non sono state annunciate le canzoni della scaletta di questo nuovo tour del rapper piemontese, che potrà con tutta probabilità presentare in questi concerti le nuove canzoni in arrivo nei prossimi mesi.

Per poter comunque avere una vaga idea di ciò che ci aspetta, andiamo a vedere quali sono le canzoni suonate dall’artista nei suoi appuntamenti dello scorso anno:

– Il cielo guarda te

– Adios

– Ora che

– D’estate non vale

– Una volta ancor

– Il tuo profumo

– Paloma

– Ti raggiungerò

– Romance

– Extasi