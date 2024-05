TomTom Navigatore Satellitare per Auto GO Classic, 6 Pollici, con Traffico, Tutor e Autovelox di Prova, Mappe Europa, Aggiornamenti Tramite WiFi, Supporto Reversibile Integrato

149,99€ - 129,33 €

(as of May 06, 2024 00:20:36 UTC – Details )

Prezzo:





TomTom GO Classic Navigazione eccellente per viaggi semplificati Che sia per un weekend, durante la settimana o per un viaggio più lungo, TomTom GO Classic è il tuo compagno di viaggio ideale. Ha tutto il necessario per pianificare con facilità il tuo viaggio e goderti percorsi senza intoppi, incluse le mappe europee più recenti, aggiornamenti veloci tramite Wi-Fi®, calcolo intelligente dei percorsi e informazioni sul traffico in tempo reale. Ovunque ti porti il tuo viaggio, goditelo

Pile ‏ : ‎ 1 AA pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 16,25 x 2,38 x 10,48 cm; 280 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 giugno 2021

Produttore ‏ : ‎ TomTom

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B08XWLHWF9

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1BA6.002.20

Paese di origine ‏ : ‎ USA

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

TomTom Traffic: risparmia tempo, evita gli ingorghi e ottieni orari di arrivo affidabili con informazioni sul traffico in tempo reale sul tuo navigatore satellitare per auto TomTom GO Classic

Avvisi di tutor e autovelox per 1 mese: guida rispettando il limite e viaggia più sicuro; continua a usufruire dei Servizi LIVE sul tuo navigatore per auto con l’abbonamento al termine del periodo di prova

Aggiornamenti delle mappe Europa senza costi aggiuntivi: scopri in anticipo cosa ti attende sul percorso; navigazione intuitiva e percorsi che evitano strade chiuse e rallentamenti dovuti al traffico

Connettività wireless: rimani aggiornato in modo facile e veloce con il navigatore per auto TomTom GO Classic; aggiornamenti regolari del software e delle mappe dell’Europa con la praticità del Wi-Fi integrato; senza computer

Messaggi dello smartphone: mai più distrazioni dalla guida; per rimanere concentrato sulla strada, scegli di ascoltare la lettura vocale dei messaggi dal navigatore satellitare per auto TomTom GO Classic