Quali smartphone Samsung riceveranno Android 15? La lista completa

L’uscita di Android 15 in Developer Preview risale al 15 febbraio, mentre per la release in versione stabile del sistema operativo ci sarà da attendere almeno fino alla seconda metà del 2024. Ma quali saranno gli smartphone Samsung compatibili con Android 15? Ecco ciò che sappiamo per ora.

Dopo aver visto l’elenco degli smartphone Xiaomi che riceveranno Android 15 è ora di fare lo stesso anche per i dispositivi del colosso sudcoreano. Sfortunatamente, però, Samsung non ha rilasciato alcun elenco ufficiale, perciò l’unico modo per farsi un’idea chiara di quali device verranno aggiornati o meno è quello di confrontare le politiche di aggiornamento di ogni smartphone del colosso di Suwon.

Dunque, l’elenco dei dispositivi Samsung compatibili con Android 15 che riceveranno l’aggiornamento a One UI 7.0 dovrebbe essere il seguente:

Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23 FE, S23 Plus e S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21 FE, S21 Plus e S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 (in uscita nel mese di luglio)

(in uscita nel mese di luglio) Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Samsung Galaxy A55 e A35

Samsung Galaxy A54, A34, A24 e A14

Samsung Galaxy A73, A53, A33 e A23

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy F54, F34 e F15

Samsung Galaxy M54, M53, M34, M33 e M15

Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra, S9 FE e S9 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra

Ovviamente, non è detto che Samsung non decida di aggiornare anche altri smartphone più “vecchi” ad Android 15: di recente, infatti, il colosso di Suwon ha svelato la nuova politica di aggiornamento degli smartphone Samsung, che prevede update software per sette anni su tutti i device di prossima uscita. È possibile che tale politica venga anche estesa retroattivamente ai dispositivi già in commercio, lanciati negli scorsi anni: una bella sorpresa per i fan dell’azienda coreana, sulla quale però avremo più informazioni solo a ridosso del lancio ufficiale di Android 15, tra i mesi di settembre e ottobre.