Under Armour paga dazio con la trimestrale

– Seduta trascurata per Under Armour, che mostra un timido +0,15%.

Nel quarto trimestre dell’esercizio 2024, gli utili sono crollati da 170,6 milioni di dollari, pari a 38 centesimi per azione, a 6,6 milioni, 2 centesimi. I ricavi sono calati del 5% annuo a 1,33 miliardi di dollari. Delude la guidance per l’anno fiscale 2025, con stime di utile rettificato compreso tra 18 e 21 centesimi per azione, contro i 59 centesimi del consensus. A ciò si aggiunge il downgrade di JP Morgan che ha declassato le azioni del gruppo dello sportswear a “underweight” da “neutral”.

L’andamento di Under Armour nella settimana, rispetto all’S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Under Armour. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,727 USD. Primo supporto visto a 6,497. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,343.