Mida è uno dei sei finalisti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma oggettivamente fra i cantanti è quello più a rischio eliminazione. Petit, Holden e Sarah sono più amati di lui e anche gli scommettitori sono d’accordo. Quello che i bookmaker però non sanno e non hanno preso in considerazione è che il cantante può vantare un supporto oltre oceano.

La pagina Instagram Noticias 24 Horas (Al Día) che vanta 3 milioni e 800 mila followers venezuelani ha infatti notato Mida e ha creato per lui un post per supportarlo. Questo perché il cantante è nato proprio a Caracas e nelle sue vene scorre metà sangue venezuelano. Sua mamma è di lì. “Mi sono avvicinato alla musica quando avevo circa nove anni, ero davvero piccolo” – ha raccontato a Frasi Rap – “Mia madre faceva la truccatrice nel teatro nazionale, ha lavorato a diversi musical e avevamo spesso i biglietti per assistere alle prime. È stato così che ho scoperto la musica“.

Mida alla conquista del Venezuela dove è stato notato da circa 4 milioni di followers

Questo è quello che si legge sul post Instagram a lui dedicato: “Durante il suo percorso nel programma, Mida ha ottenuto due dischi d’oro e uno di platino all’interno del programma per l’interpretazione tradotta di Fuera del Mercado di Danny Ocean, ottenendo un riconoscimento internazionale. Questo sabato 18 maggio, nelle ore pomeridiane, si disputerà il gran finale dove affronterà altri 5 concorrenti e sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su WittyTV. Potete votare per Mida durante la diretta del programma tramite il sito www.wittytv.it dalle 3:00 pm (ora del Venezuela) di sabato 18″.

Se Mida non dovesse trovare il successo in Italia potrebbe provare in Venezuela.