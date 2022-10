Terrifier 2, spettatori svengono e vomitano al cinema: foto, video e testimonianze

Non succedeva dai tempi de L’Esorcista, in questi giorni gli spettatori dei cinema americani sono tornati a svenire, vomitare e sentirsi male nelle sale. Tutta colpa di Art il Clown. Terrifier 2, sequel dell’horror slasher del 2016, sta terrorizzando migliaia di persone in America (e non solo). Sui social ci sono testimonianze di molti ragazzi che raccontano di amici che non sono stati bene durante la visione del film. A me è bastato vedere i video che vi ho inserito in questo articolo per capire che al cinema starò tutto il tempo così…



“Il mio amico è venuto. Quelli del cinema hanno subito chiamato un’ambulanza”.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4 — Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022

“Ho appena finito di vedere Terrifier 2. È stato un incredibile caos del genere splatter/gore. Il ragazzo dietro di me è svenuto ed è crollato Sulla mia poltrona. Un altro ragazzo se n’è andato perché non si sentiva bene, poi ho sentito un ragazzo vomitare in bagno. Personalmente ho amato questo film così violento. Credo che diventerà un classico del genere horror. Per molti sarà l’inizio di un lungo viaggio con Art the Clown”

I loved the movie. It was a long one but it never felt dragged on. The gore was plentiful and great. This movie will be a Classic Horror film and it’ll be the start (for many people) of a very special & long journey with Art The Clown @UncleCreepy @damienleone #Terrifier2 — Bark (Always Barking) (@Bark_4KT) October 8, 2022

“La scorsa notte ho visto Terrifier 2. Qualcuno ha vomitato la sua cena nel bagno. Io però ho amato il film”.

Saw #Terrifier2 last night and somebody lost their dinner half way in. Love this movie! Thank you @damienleone Art the clown is headed for the slasher hall of fame! pic.twitter.com/j6CqGJ1VX2 — www.creedthoughts.gov (@spacejamwasokay) October 8, 2022

Trailer e video dietro le quinte.

Terrifier 2 (2022) Official Trailer Theatrical Release on October 6th#terrifier2 #arttheclown pic.twitter.com/U530kWqUoQ — Home of Horror (@theinstahorror) August 23, 2022

3 weeks to go until #Terrifier2 releases in 🇬🇧 🇮🇪 on 📀 + Digital HD.

Would you like to see a third Art the Clown movie? https://t.co/BymytgdEDW pic.twitter.com/iOmMH0KrK3 — Terrifier 2 🤡✌️ (@TerrifierFilm) October 3, 2022

