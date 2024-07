ecco il suo vero lavoro

Si è conclusa ieri, giovedì 25 luglio, la seguitissima trasmissione estiva per eccellenza, Temptation Island, che ha registrato come ogni anno il record di ascolti. Milioni di italiani hanno infatti seguito con grande passione e curiosità il viaggio nei sentimenti compiuto dalle varie coppie protagoniste, desiderose di mettere alla prova la propria storia d’amore. Protagonista indiscusso dell’edizione 2024 è stato, senza ombra di dubbio, il bel tenebroso Raul, entrato fidanzato con la bella Martina con la quale, però, al termine del falò di confronto finale, avrebbe interrotto la relazione.

Raul di Temptation Island

Il giovane romano ha fatto sin da subito discutere si sé. Non sono infatti passate inosservate da parte del pubblico italiano le sue intemperanze, culminate più volte con il lancio degli oggetti, le sue sfuriate, le sue espressioni facciali severe e diventate fra l’altro anche dei meme. Non per ultimo, ha destato nei telespettatori particolare curiosità una sua dichiarazione, relativa all’elevato guadagno che mensilmente il suo attuale lavoro gli garantirebbe. In merito a ciò, una nuova rivelazione chiarirebbe il tipo di professione esercita da Raul. Scopriamola insieme.

Il vero lavoro di Raul di Temptation Island

Aveva suscitato non poco scalpore una delle ultime uscite del fidanzato di Martina, Raul, circa l’ammontare del suo guadagno mensile, pari, a detta sua, a ben sei stipendi considerati normali. Una dichiarazione che ha suscitato la curiosità di molti spettatori che si sono infatti chiesti quale sia il tipo di lavoro che svolgerà questo ragazzo per guadagnare così tanto denaro.

Una rivelazione giunta nelle ultime ore chiarirebbe il mistero. Una dichiarazione in merito infatti è arrivata dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, che su Instagram ha rivelato quanto segue:

“Stando agli ultimissimi aggiornamenti, lui lavora in un negozio di mobili sulla Nettunense, nel Lazio. Non guadagna sei stipendi ma ha uno stipendio medio-normale”.

Un’affermazione quindi che, di fatto, smentirebbe quanto affermato dal giovane Raul al villaggio di Temptation Island. Al tempo stesso, però, Rosica non esclude che i suoi presunti alti guadagni potrebbero derivare da altre attività di natura imprenditoriale.