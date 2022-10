Cosmary velina a Striscia, il fidanzato Nunzio svela cosa ne pensa

Cosmary Fasanelli è una delle nuove veline di Striscia la Notizia, l’ennesima ballerina che proviene dalla scuola di Amici dopo Giulia Pelagatti e Shaila Gatta.

E proprio nella scuola più famosa d’Italia la ballerina ha conosciuto Nunzio Stancampiamo, il suo attuale fidanzato. Intervistato da MondoTv24, il ragazzo ha svelato cosa ne pensa.

In merito alla sua partecipazione ad Amici, Nunzio Scampitano ha aggiunto.

“Amici è stata una bellissima esperienza, mi porto dietro un bagaglio pieno di emozioni, anche contrastanti. Per me è stato come una montagna russa, con momenti di up e momenti di down, ma alla fine del percorso sono soddisfatto del Nunzio che ne è uscito, un Nunzio più consapevole e maturo, sia dal punto di vista artistico che umano, perché Amici oltre ad essere una scuola artistica è anche una scuola di vita.

Dal punto di vista lavorativo, non mi aspettavo di sicuro tutte le offerte di lavoro che sto avendo da 5 mesi a questa parte, sono veramente soddisfatto, è stata una bella vetrina. Con gli altri ragazzi abbiamo un bel rapporto con la maggior parte. Quest’anno è stata veramente una bella classe, fatta di ragazzi umili, gentili e disponibili, ho dei bei ricordi con ognuno di loro”.