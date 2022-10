La regia del GF Vip prova a censurare Edoardo che la spara grossa su Basciano e Sophie

Alcuni concorrenti del GF Vip si scordano di essere sotto l’occhio attento delle telecamere (e dei telespettatori) e spesso la regia è costretta a cambiare inquadratura per evitare figuracce dei gieffini. Ieri sera è successo a Edoardo Donnamaria, che mentre parlava con Daniele Dal Moro, Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez ha tirato in ballo due ex vipponi per un motivo molto particolare. Donnamaria ha parlato di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ed ha dichiarato che l’anno scorso al GF Vip si ‘coccolavano molto’.

Edoardo Donnamaria e la censura della regia: “Basciano e Sophie…”

Il campione di pallanuoto ha chiesto al coinquilino fino a che punto si sono spinti i Basciagoni al GF Vip 6: “Ma in pratica sono arrivati al dunque qui dentro?“. Edoardo ha risposto di no, ma poi ha aggiunto: “Però Basciano si è fatto fare da lei un...”. Subito dopo il gieffino ha anche fatto un gesto molto esplicativo (qui per vedere il video). La regia del GF ha cambiato inquadratura, ma ormai il danno era fatto.

Sui social i fan dei Basciagoni si sono scagliati contro Edoardo: “Ragazzi ma quanto è patetico?! Lascia stare Alessandro Basciano. Non ti conviene dire queste cose. Fatti i fatti tuoi che meglio”. “Ma cosa ne sa lui di quello che facevano Ale e Sophie? Pensi a lui e quello che fa con Antonella che ora corre dietro ad Antonino”. “Comunque Edo che dice che Sophie a Basciano gli ha fatto qualcosa, onestamente va fatto twittare, perché lo schifoso l’ha detto sotto le telecamere.Ecco cosa vuole da Antonella e perché ci torna, perché è un affamato”. “Lui si commenta da solo. Parla sempre di queste cose, ma parlasse delle sue e non di quelle di altre persone“. “Le fan di Edoardo non possono giustificarlo, si è capito bene quel gesto orribile. Non fingete di non aver capito“.