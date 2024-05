TELEFUNKEN Smart TV 32″ HD Ready TE32553B45V2DZ, TV LED 32 Pollici con Alexa Integrata, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Digitale DVB-T2, Dolby Vision HDR10, Dolby Audio

169,00€ - 169,00 €

Descrizione Prodotto

Telefunken: una storia lunga un secolo

Da oltre 100 anni Telefunken è presente in Europa con la sua gamma di televisori. I saldi princìpi della tecnologia tedesca si uniscono ad un design funzionale per offrire alta qualità a portata di tutti.

L’impronta di matrice tedesca è fortemente presente su tutti i prodotti Telefunken, dalla linea TV ai grandi elettrodomestici.

La storia di Telefunken comincia in Germania nel 1903 e si distingue già da subito come fiore all’occhiello dell’industria tedesca. L’azienda ha avuto un ruolo da pioniere nello sviluppo di tecniche per la trasmissione di informazioni senza fili, oltre ad un’influenza significativa sullo sviluppo dell’ingegneria radiotelevisiva in tutto il mondo.

Bollino lativù

Grazie a lavitù puoi goderti i tuoi show preferiti su qualsiasi piattaforma: digitale terrestre, satellitare e Internet tutto secondo gli ultimi standard tecnologici.

Works with Google

Grazie all’app preinstallata, puoi facilmente associare un dispositivo Google Nest che potrà essere utilizzato non solo per selezionare un film da vedere o i programmi TV tramite un comando vocale, ma anche per accendere o spegnere il televisore.

Dolby Audio

Il Dolby Audio Processing offre un’esperienza migliorata qualunque cosa tu stia guardando, con un suono più ricco, più chiaro e più potente.

DVB-I: l’evoluzione della televisione

Pionieri in Italia della ricezione via Internet

Telefunken è il primo brand in Italia a sperimentare la ricezione tramite connessione Internet a banda larga.

Canale5, Italia1, Rete4 e Mediaset20 guidano l’evoluzione

Mediaset guida il trial per il mercato italiano con i suoi canali principali, accessibili sui TV Telefunken compatibili al DVB-I ai canali 505, 506z, 504 e 520.

Latenza ridotta

Il DVB-I offre agli spettatori un’alternativa alla ricezione tradizionale, con l’obiettivo di ridurre la latenza e i vuoti di segnale rispetto ai metodi di trasmissione tradizionali.

Qualità 1080 Full-HD

I canali trasmessi in DVB-I verranno trasmessi in Full-HD, garantendo quindi agli spettatori una qualità dell’immagine superiore.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19,1 x 73,2 x 48 cm; 5,66 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 settembre 2022

Produttore ‏ : ‎ Vestel

ASIN ‏ : ‎ B0BCZDLPZZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ TE32553B45V2DZ

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

SMART TV: il televisore è dotato di tecnologia Smart TV che consente l’accesso a diverse app e servizi di streaming online, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube; disponibile anche la funzione di screen mirroring

32 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 32 pollici e un design moderno e sottile che lo rende ideale per ambienti di dimensioni ridotte con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto

CONTROLLO VOCALE INTELLIGENTE: controlla facilmente la tua Smart TV con Alexa inclusa; puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale; compatibile con Google Assistant

HD READY: questa risoluzione ti offre una buona qualità dell’immagine, ottimale per guardare film, programmi TV o giocare ai videogiochi che ti sembreranno più vivaci e coinvolgenti; grazie a questa tecnologia è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettronici garantendoti un’esperienza di visione di alta qualità in ogni occasione

DOLBY AUDIO: questa tecnologia per questo TV Telefunken garantisce un’esperienza audio immersiva e di alta qualità, per godersi al meglio film, programmi TV o videogiochi

CONNESSO: le connessioni disponibili in questo dispositivo sono WiFi, Ethernet, 2 HDMI, 1 USB, 1 CI+, uscita audio coassiale, uscita cuffie