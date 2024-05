iPhone 16 quale colore non sarà più prodotto? Resterete delusi…

Mentre nel weekend sono emerse le prime presunte foto di iPhone 16, continuano ad arrivare leak sulla gamma di smartphone che Apple dovrebbe presentare a settembre. In particolare, il popolare leaker Ming-Chi Kuo ha fatto il punto sulle colorazioni di iPhone 16 che dovrebbero essere disponibili.

L’analista, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple, riferisce che la serie iPhone 16 dovrebbe perdere un colore molto amato dagli utenti.

Secondo Kuo, per iPhone 16 Pro e Pro Max saranno acquistabili in nero, bianco, argento, titanio naturale e rosa. Ciò vuol dire che il popolarissimo blue titanio dell’iPhone 15 Pro e Pro Max non sarà più disponibile, ed il suo posto sarà preso dalla nuova scocca rosa.

Per quanto riguarda iPhone 16 ed iPhone 16 Plus, invece, le opzioni a disposizione degli utenti dovrebbero essere nero, verde, rosa, blu e bianco. Per fare un raffronto, iPhone 15 ed iPhone 15 Plus sono disponibili in nero, verde, rosa, blu e giallo. Anche qui, Apple dovrebbe pensionare la colorazione gialla: anche in passato altri rumor avevano riferito che il colosso di Cupertino potrebbe sostituire il giallo con il viola, che però non è comparso in questo leak.

Come sempre in casi analoghi, il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.