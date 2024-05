Samsung Galaxy Watch6 Classic è lo smartwatch per tutte le occasioni! OGGI al MINIMO

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm Smartwatchconferma quanto Samsung non voglia di certo lasciarsi sfuggire il mercato degli smartwatch, ormai impostosi definitivamente dopo un primo periodo timido. Proponendo dispositivi precisissimi nelle misurazioni durante l’attività sportiva, ma anche eleganti nel design. Prendilo ora a soli 279,57 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Il GPS precisissimo incorporato lo rende un infallibile contapassi, ma anche una bussola straordinaria per le tue attività all’aperto in zone remote.

Utile anche di notte, grazie al monitoraggio del sonno: monitora i ritmi del tuo sonno e le sue fasi, veglia, sonno leggero e profondo, fase REM e ricevi consigli per migliorare la tua routine quotidiana. Sarà il tuo Morfeo a portata di polso.

Con la zona di frequenza cardiaca personalizzata e i sensori per il rilevamento del battito potrai ottimizzare le tue prestazioni e raggiungere nuovi traguardi. Tia vvisa in caso il tuo battito sia irregolare, sia a riposo che durante l’attività sportiva.

Spicca poi la Ghiera rotante ispirata dal design iconico degli orologi subacquei, unisce così passato e futuro con uno scorrimento più fluido e reattivo, per un’interazione intuitiva con il display.

Estremamente personalizzabile, puoi scegliere tra una vasta gamma di opzioni e personalizzare il quadrante dell’orologio con un design elegante o opzioni per accedere rapidamente alle tue app preferite.

Puoi collegarlo ad altri dispositivi Galaxy al fine di creare un efficace Ecosistema Galaxy. Perfino alla fotocamera, per scattare selfi o foto in generale direttamente dal tuo polso!

