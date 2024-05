la ricetta del piatto etnico cremoso e speziato con riso basmati

Il biryani di pollo è un’antica ricetta persiana, un piatto unico riccamente speziato a base di riso basmati e carne bianca, diffuso con leggere variazioni sul tema in tutto il subcontinente indiano, ma anche nella penisola araba e in Asia meridionale.

Nella nostra versione lo abbiamo preparato con le sovracosce di pollo ma, a piacere, potrai acquistare dal tuo macellaio di fiducia anche il petto tagliato a bocconcini, i fusi o il tacchino. Una volta fatta marinare la carne in frigo con lo yogurt bianco intero, il peperoncino in polvere, il succo di limone e un mix di curry e curcuma, non ti rimarrà che trasferirla in una casseruola insieme alle cipolle, precedentemente lasciate soffriggere con un fondo di burro e aromi tostati, unire poi un trito di menta fresca, il riso basmati e l’acqua bollente in cui avrai stemperato lo zafferano, e portare quindi dolcemente a cottura il tutto per assorbimento. Il risultato sarà una pietanza cremosa e fragrante, da servire per il pranzo della domenica in famiglia o in occasione di una cena etnica in compagnia di ospiti.

Noi abbiamo fatto rosolare le cipolle con l’anice stellato, una stecca di cannella, i chiodi di garofano, l’alloro e il cardamomo ma, se non hai a disposizione il bouquet aromatico completo, puoi sostituirlo con altre spezie ed erbette preferite, oppure puoi procurarti online o nei negozi specializzati una miscela apposita per biryani.

Il riso basmati, dai chicchi lunghi e profumati, ben si presta per questo tipo di preparazione ma, in alternativa, puoi utilizzare anche il thaibonnet o il jasmine. Se desideri puoi impiegare per il soffritto il ghee, un burro chiarificato privato di acqua e caseina, con un più elevato punto di fumo, oppure puoi optare, al posto dell’acqua, per un brodo vegetale o di pollo.

Piccola curiosità. Il termine biryani sembra derivare dalla parola persiana beryā, che significa fritto o arrostito: probabilmente perché le cipolle, tagliate sottili, venivano fatte cuocere fino a quando non risultavano dorate e croccanti.

Scopri come preparare il pollo biryani seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova altri piatti etnici come il dahl di lenticchie e il chana masala.

Come preparare il biryani di pollo





Sistema la carne all’interno di una terrina .





Aggiungi 25 gr di yogurt, il peperoncino, l’aglio in polvere, un pizzico di sale, 1 cucchiaino di curry e uno di curcuma e versa il succo del limone .





Amalgama per bene gli ingredienti , copri con un foglio di pellicola trasparente e fai marinare in frigo per 1 ora.





Trascorso il tempo, fai fondere il burro in una casseruola, quindi unisci le foglie di alloro, la stecca di cannella, i chiodi di garofano, le stelle di anice e il cardamomo e, quando gli odori inizieranno a sprigionarsi, versa la cipolla tagliata finemente al coltello .





Lasciala appassire, mescolando di tanto in tanto con un mestolo di legno .





A questo punto trasferisci nella pentola il pollo marinato, insieme allo yogurt e al curry restanti, e unisci le foglie di menta sminuzzate .





Aggiungi il riso basmati , già messo a bagno per una mezz’ora e sciacquato per bene sotto l’acqua corrente.





Copri con l’acqua calda in cui avrai stemperato lo zafferano e porta a bollore.





Abbassa quindi la fiamma e prosegui la cottura fino a completo assorbimento del liquido .





Distribuisci il biryani di pollo su un piatto da portata porta in tavola e servi.

Conservazione

Il biryani di pollo si conserva in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 1-2 giorni massimo.