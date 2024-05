Anticipazioni di Amici a Verissimo: cosa hanno fatto i finalisti

Archiviata la finale, sabato sera su Canale 5 andrà in onda un best of sull’ultima edizione del talent mariano, ma la vera notizia è che gli ex alunni saranno ospiti di Silvia Toffanin e ci sono già delle anticipazioni di Amici ‘Verissimo edition’. Questo weekend infatti andrà in onda una puntata speciale di Verissimo, dedicata ai ragazzi della scuola di Canale 5.

Anticipazioni di Amici a Verissimo, tra esibizioni e domande di Silvia Toffanin.

Stando agli spoiler di Superguida Tv, Holden parlerà dei suoi impegni estivi, ma anche del presunto flirt con Sarah. Silvia Toffanin infatti pare abbia chiesto al cantante se tra lui e la vincitrice del programma c’è qualcosa che va oltre all’amicizia. Holden però sembra abbia smentito i rumor, con Sarah Toscano ci sarebbe solo un rapporto fatto di amicizia e stima. Mida si è esibito sulle note del suo nuovo singolo e ha ricevuto una sorpresa da parte del fratello e della sua ex professoressa Lorella Cuccarini. Dustin Taylor invece dopo l’intervista ha ballato insieme all’ex alunna mariana, Isobel.

“Holden ha parlato dei suoi progetti futuri. Dell’EP e del tour estivo. Il cantante ha spiegato anche cosa è accaduto durante la sua permanenza nella scuola e smentito ogni possibile gossip che lo vedeva coinvolto con Sarah. Niente ship. – si legge nelle anticipazioni di Amici News e Superguida Tv – I fan rimarranno delusi. Poi ci sarà l’ingresso di Mida, ospite a sorpresa il fratello e poi anche Lorella Cuccarini. Dustin Taylor balla con Isobel”.

Brutte notizie per tutte le fan del talent che speravano che tra Sarah e Holden fosse nato l’amore all’interno della casetta. In realtà anche la Toscano nei giorni scorsi era stata chiara: “Lui è una bella persona. Gli voglio molto bene, tra noi c’è una bella amicizia e nulla di più. All’inizio era più riservato, poi con il passare del tempo abbiamo legato“.