“Pronti a pronunciare di nuovo il fatidico sì” Francesco Totti e Ilary Blasi, la storia si ripete: esplode il gossip

La storia fra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. La coppia che rappresentava l’emblema dell’amore non esiste più, ma pare che ora i due siano pronti a convolare nuovamente a nozze.

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nuova vita per Ilary Blasi e Francesco Totti

La fine della storia d’amore fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sicuramente sconvolto tutti coloro che reputavano questa coppia il ritratto dell’amore. I due sono infatti apparsi sempre molto uniti ed affiatati in ogni occasione.

Come un fulmine a ciel sereno però, hanno annunciato la fine del loro rapporto, gossip che ha fatto parlare l’Italia per tutta la scorsa estate. Ancora oggi si tratta di un argomento davvero molto caldo, in quanto la loro relazione sarebbe finita per volere di Ilary a seguito di alcuni tradimenti da parte del marito.

Ora i due sono riusciti a rifarsi una vita. Ilary sta con un bellissimo uomo che risponde al nome di Bastian Muller mentre Francesco Totti ha proseguito la sua relazione con colei che avrebbe posto fine al suo matrimonio con Ilary. Ci riferiamo a Noemi Bocchi.

Ilary e Francesco: dopo la separazione un nuovo sì

Secondo gli ultimi gossip, Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero lasciati tutto alle spalle a tal punto da pensare nuovamente alle nozze. L’ex capitano della Roma non vede l’ora di convolare a nozze con la sua fidanzata Noemi Bocchi.

Lo stesso desiderio è stato espresso da Ilary Blasi e dal compagno Bastian Muller. Prima di compiere questo nuovo passo però, gli ex coniugi dovranno porre fine al loro matrimonio anche sotto il profilo legale e giuridico.

La prossima udienza è stata fissata per il 31 Maggio ed è proprio in quella occasione che il due avranno modo di parlare dei motivi che hanno causato la loro separazione dinanzi al giudice. Non appena la separazione e il divorzio verranno autenticati, entrambi potranno convolare a nozze con i loro rispettivi partner e porre fine ad un amore che ci ha regalato davvero tantissime emozioni.