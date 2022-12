Tavassi rivela una confessione di Micol e prende una decisione definitiva

Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava stesse per nascere una nuova coppia, quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma alla fine la chimica artistica pare essere finita ancora prima di nascere. I due gieffini sono sempre insieme, ma più passa il tempo e più sembrano una bellissima coppia… di amici. Ieri Tavassi ha rivelato ad Antonino che Micol gli avrebbe confessato di avere un interesse, ma pare abbia anche detto che lei dentro la casa del GF Vip non bacerà nessuno. Edoardo allora ha preso una decisione e ha dichiarato di voler gettare la spugna, perché non intende ‘elemosinare’.

A questo punto per Edoardo Tavassi non resta che sperare in un trono di Uomini e Donne.

“Non è una coppia, le coppie sono altre cose. C’è interesse? Non è nemmeno l’inizio di una relazione ragazzi. Al massimo ci sono due persone che non si sono del tutto indifferenti e fine. Abbiamo cose in comune questo è. Se mi dà fastidio che lei è restia con me? No la comprendo. Io rispetto una donna sempre, qualsiasi sia il pensiero. Noi non possiamo pensare che uno ragioni con la nostra testa. Bisogna rispettare gli altri. Io con lei sto bene comunque, ma poi fuori è un altro mondo. Se dovesse succedere che andiamo oltre l’amicizia, io penserò comunque che fuori potrebbe non andare. Lei però è molto carina con me questo è verissimo. – ha continuato Tavassi – Tra noi c’è l’inizio di una chimica anche fisica. Io non mi devo svegliare. Se sono sicuro di piacerle? Lei mi ha detto che le piaccio, me l’ha confessato. lei però non vuole esporsi troppo e farsi fraintendere.

L’attesa che aumenta il desiderio? Guarda che è come se metti una bella carbonara da uno che non mangia da 15 giorni. Capisco però il suo punto di vista. Sì abbiamo iniziato a flirtare da poco, però lei ha escluso tante cose categoricamente. Cioè lei dice di no qui dentro. Escludi una volta, due, tre e allora poi basta. Anche a me ha detto che qui dentro non bacerà mai nessuno. Quella per me è una prova. A me è capitato di avere feeling e poi baciare e provare tutto o nulla. Quindi il bacio per me è uno step. Aspettare sarà bello, ma il bacio è importante. Non mi piace la cosa che devo insistere, non è fondamentale. Io però basta, non ci provo, mica voglio elemosinare”.