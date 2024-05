Televoto tra Artur, Samuel e Rosanna, chi lascerà L’Isola: i sondaggi

I naufraghi de L’Isola dei Famosi sono stati divisi in due gruppi, uno capitanato da Samuel Peron e l’altro da Greta Zuccarello. Il ballerino dopo aver perso una prova contro la collega ha reso nominabili tutti i membri del suo team e a finire a rischio eliminazione è stato proprio lui, insieme a Rosanna Lodi. Greta come leader della settimana invece ha mandato al televoto anche Artur Dainese (ormai un abbonato alle nomination).

Stando all’andamento dei sondaggi sui forum e sui profili Twitter dedicati a L’Isola, Samuel Peron è il più votato, seguito da Artur, ultima invece Rosanna Lodi, che rischierebbe di perdere e di dover abbandonare L’Isola dei Famosi. Eppure Rosanna nell’ultimo televoto ha battuto (e non di poco) Artur. Una cosa è certa: a rischio sono Dainese e la Lodi, Peron può stare tranquillo.

“Ad inaugurare queste nuove Nomination è Stoppa. Il Naufrago decide di fare il nome di Khady: pur notando e apprezzando il suo cambiamento, crede che lei sia ancora troppo individualista. È il turno di Alvina la quale fa il nome di Rosanna: “Lei è permalosa” commenta. Anche la scelta di Joe – così come quella di Valentina e Aras – ricade su Rosanna: “A volte non sono sicuro della sua sincerità”.

Matilde decide di mandare in Nomination Artur in quanto crede che sia stata poco cortese con Alvina durante la prova ricompensa. Rosanna – così come Artur e Samuel – manda al televoto Samuel, mentre Khady fa il nome del Leader: “Non lo apprezzo come persona, è prepotente”. Infine, Edoardo manda al televoto Khady in quanto crede che non sia indispensabile al gruppo.

Anche Greta, nonché Leader di questa settima puntata, è pronta a effettuare la sua scelta e decide di penalizzare Artur a causa del loro rapporto.

Rosanna, Samuel e Artur sono i tre concorrenti in Nomination: chi di loro dovrà abbandonare l’Isola lunedì?”