SiVola lancia la campagna di comunicazione per annunciare i viaggi autunnali

SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, ha lanciato la nuova campagna social per annunciare e promuovere i viaggi autunnali e i relativi sconti.

“Non ci sono più le mezze stagioni” è il main claim attorno al quale ruota la campagna, totalmente autorealizzata dal team SiVola, che vuole sradicare quei luoghi comuni legati al viaggio che tutti abbiamo detto o pensato almeno una volta nella vita.

“Il Giappone è bello solo durante l’Hanami. A New York ci sono solo i grattacieli e in Islanda solo l’aurora boreale, mentre in Cina non c’è altro che la Muraglia Cinese”: falsi miti che molte persone hanno pensato o detto almeno una volta e che SiVola vuole sfatare, mostrando come gli itinerari proposti nella propria offerta autunnale possano far vivere ai viaggiatori esperienze non convenzionali, attraverso la scoperta di un luogo a tutto tondo andando oltre le proposte turistiche classiche.

“Con la nuova campagna dedicata ai viaggi autunnali vogliamo far vedere ai viaggiatori come con noi le mezze stagioni non solo esistono, ma diventano un’opportunità imperdibile per vivere esperienze uniche e indimenticabili. – commenta Sergio De Luca, CEO di Si Vola. “Il nostro motto, Travelling the Human Way, significa mettere il viaggiatore al centro e renderlo protagonista di un’avventura. I viaggi autunnali sono in linea con questa visione, proponendo a chi sceglie di partire con noi un’esperienza di viaggio non convenzionale, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e di scoprire un luogo in tutta la sua bellezza e particolarità”.

Le destinazioni selezionate da SiVola per il periodo autunnale – settembre, ottobre e novembre – sono numerose, così che ognuno possa trovare quella più adatta al proprio stile di viaggio. Sudafrica on the Road, la parata di Halloween di New York, Avventura sul Nilo in Egitto e la scoperta del Vecchio West negli Stati Uniti sono solo alcuni esempi delle suggestive destinazioni proposte, in sconto di 100€ fino al 10 maggio, che promettono al viaggiatore di stupirsi, scoprendo bellezze nascoste, luoghi meno noti di un Paese, comunità e modi di vivere, il tutto in perfetto stile SiVola.

Le destinazioni di viaggio sono consultabili al seguente link: Viaggi Autunno 2024 – SiVola