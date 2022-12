Harry e Meghan, il documentario choc su Netflix: “Non sapete tutta la verità”

L’intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey è stata una vera bomba contro la famiglia reale. Adesso però potrebbe arrivare un intero arsenale nucleare contro Re Carlo, Camilla, William e Kate. I duchi del Sussex infatti stanno per sbarcare su Netflix con un documentario choc diviso in due parti, il primo volume verrà pubblicato l’otto dicembre e il secondo il quindici.

Harry e Meghan. Guarda l’evento globale Netflix dall’8 dicembre, solo su Netflix.

Volume I: 8 dicembre

Volume II: 15 dicembre pic.twitter.com/FDAcjgYWxZ — Netflix Italia (@NetflixIT) December 5, 2022

Il trailer del documentario, le parole di Harry.

Oggi Netflix ha rilasciato il trailer e le parole di Harry non promettono nulla di buono (per la sua famiglia): “Ripensare a tutto ora non è facile, mi chiedo ‘cosa diavolo è successo?’ Tutto è cambiato da quando abbiamo parlato. C’è una vera gerarchia nella famiglia reale. Alcune storie trapelano e sono vere, altre sono inventate. Se è una questione di odio razziale? Diciamo che è un gioco sporco. Il dolore delle donne che entrano in questa ‘istituzione’ con il matrimonio è reale. Ho realizzato che non avrebbero mai protetto Meghan. Io ero terrorizzato che la storia di mia madre potesse ripetersi. Nessuno sa tutta la verità. Ma noi sappiamo tutta la verità“.

Ovviamente sui social sono fioccate critiche di ogni tipo per Harry e Meghan. Alcuni li accusano di speculare sulla vita dei loro familiari, altri di essersi inventati tutto, qualcuno addirittura parla di invidia per William e Kate. Personalmente Harry e Meghan mi sono sempre sembrati abbastanza sinceri e le accuse mosse da Oprah erano troppo dettagliate, forti e precise per essere false. E poi che male fanno a guadagnare dalla loro storia? La famiglia reale ha tagliato tutti i fondi a questa coppia ed ha fatto passare loro l’inferno tra storie inventate per infangare la Markle, presunto razzismo a corte e anche mancanza di protezione. Voi rifiutereste contratti milionari offerti per smascherare chi vi ha causato dolore?

William e Kate dopo aver visto il trailer del documentario…