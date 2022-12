Mara Venier fa una riflessione sui coming out, l’outing e l’omofobia

In più occasioni Mara Venier si è scagliata contro l’omofobia e a fianco della comunità LGBTQ ed è tornata a farlo anche ieri a Domenica In parlando della toccante esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu nella semifinale di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha fatto i suoi complimenti alla coppia ed ha detto che sogna di vivere in un momento dove nessuno avrà più la necessità di fare coming out e dove non ci sarà più omofobia, nemmeno in famiglia.

Mi sono svegliato inondato di Amore e di affetto 🥹♥️

G r a z i e di ♥️ a #lebimbedimorenoealex per il Grande sostegno che ci date e a tutti quelli che ci hanno votato ieri ❤️‍🔥

grazie a @MorenoPorcu86 per avermi aiutato a trasmettere questo ❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/N87JUiMv69 — Alex Di Giorgio (@Alex_Djdigio) December 3, 2022

Ora quando sorrido lo faccio volontariamente ❤️ @Alex_Djdigio pic.twitter.com/EJipYaBQKW — ❤bimba di Moreno e Alex❤ (@senza_nomee__) December 5, 2022

Mara Venier: “Sogno un mondo in cui non ci sia necessità del coming out”.

“Perché è bello vedere due uomini che hanno dichiarato la propria omosessualità in un programma pop come Ballando con le Stelle. Io spero di arrivare a vivere in un Paese dove nessuno deve dichiarare più niente. Esiste l’amore, punto. Esiste l’amore e basta. Vorrei arrivare a vedere questo, che nessuno debba più dire quali siano i propri orientamenti. Amiamo tutti, ci amiamo e basta. L’esibizione è stata stupenda e voi due avete un bellissimo rapporto, così tenero, siete dolci insieme. Penso che possa servire, perché arrivi in profondità a casa, alle famiglie. Ci sono tanti ragazzi che mi scrivono, che hanno grandissime difficoltà perché a volte i genitori non accettano tutto questo. Io penso che questo possa servire a far capire a qualche genitore che un figlio vada amato sempre, che bisogna rispettarlo. Io la penso così. E’ potente il messaggio di Alex. Anche nel mio mondo ideale non bisogna dire nulla. La normalità che loro portano è la chiave vincente. Alex ha vissuto qualcosa di terribile perché qualcuno ha scelto per lui, di raccontare la sua vicenda. È questo è inaccettabile”.

E Zia Mara ha tutte le ragioni del mondo, saremo davvero una società civile quando nessuno dovrà dichiarare nulla, ma soprattutto quando nessuno dovrà nascondersi o dovrà vomitare frasi intrise di omofobia interiorizzata come ‘io amo tutti, non voglio etichette, odio gli schemi‘ e quando gli artisti LGBTQ non vivranno nell’ombra i loro amori spacciandosi per amanti della privacy (schifata invece dai vip etero). E anche grazie alle esibizioni come quelle di Alex e Moreno, ai coming out nel presente, alle parole delle conduttrici (come Mara, Barbara, Milly, Maria), e al duro lavoro di attivisti e alcuni politici, forse le cose cambieranno davvero.