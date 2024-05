Met Gala 2024: il meglio e il peggio sul red carpet, da Ariana a Zendaya

Anche quest’anno al Metropolitan Museum di New York sul red carpet del Met Gala hanno sfilato decine di celebrità. Il tema di questa edizione era “The Garden of Time”, legato alla mostra “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”.

Abiti meravigliosi e originali, look horror, outfit tamarri in pieno stile prediciottesimo, cosplayer di Rita De Crescenzo e de la Strega Nera di Fantaghirò, anche questa volta abbiamo visto di tutto. I peggiori? Gli uomini che hanno deciso di non provarci nemmeno e si sono presentati come fossero a un qualsiasi festival del cinema.



Met gala 2024: il meglio e il peggio dal red carpet.

Nicholas Galitzine bono, bonissimo, ma dimenticabile sul red carpet. You’r safe.

‘The Idea Of You’ star Nicholas Galitzine at the Met Gala. https://t.co/R7qcq7Hdgn — Pop Crave (@PopCrave) May 6, 2024

Donatella Versace adorabile in versione cosplayer di Fatalina della Melevisione. You’re safe.

Damiano David e Dove Cameron splendidi, lei regina degli elfi di Fantaghirò e lui Don Diego De La Vega in drag: You’re safe.

📸 | Dove Cameron and Damiano David en la MET Gala 2024. #MetGala2024 #MetGala pic.twitter.com/XCAcpNqbYe — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) May 6, 2024

JLo, un po’ Barbie (tamarra) magia delle feste un po’ Rita De Crescenzo all’inaugurazione del suo negozio. You’re safe.

Zendaya che ha reso omaggio a Nikita Pelizon. You’re safe.

Ariana Grande deliziosa, pronta per la comunione al Castello delle Cerimonie. You’re safe.

Dua Lipa con un delicatissimo abito rubato dal guardaroba della Diva del Tubo. You’re safe.

Dua Lipa is a beauty at the Met Gala. https://t.co/5RrXFRQoQX — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2024

Sarah Paulson, la brutta bomboniera che finisce in un cassetto. I’m sorry my dear but you’re up for elimination!

Kim Kardashian … ‘potevi fare di più’. You’re safe.

Kim Kardashian at the Met Gala. https://t.co/VktogKqPyO — Pop Crave (@PopCrave) May 6, 2024

Lana Del Rey eterea driade, decisamente in tema. Condragulation you are the winner baby

Kendall Jenner. Come direbbe Angelina… ‘è la cumbia…’. I’m sorry my dear but you’re up for elimination!

Kendall Jenner at the Met Gala. https://t.co/P5zPFBJFop — Pop Crave (@PopCrave) May 6, 2024

Lil Nas X, aveva fatto di meglio in passato. You’re safe.

Jonathan Bailey, almeno ha provato a non essere banale.

Jonathan Bailey es prueba de que los hombres deberían usar más flores #MetGala2024 pic.twitter.com/qfiSn6GNNV — InStyle México (@InStyleMexico) May 6, 2024

FKA Twigs, Stella McCartney, Ed Sheeran e Cara Delevingne… ‘dottore, sono scappati di nuovo!’.

FKA Twigs, Stella McCartney, Ed Sheeran and Cara Delevingne at the #MetGala. https://t.co/3qv3DAlCyF — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2024

Shakira in versione ‘mo te faccio vede io che ti sei perso’. You’re safe.

Shakira stuns at the #MetGala. https://t.co/ksNlsvUwtq — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2024

Barry Keoghan alla ricerca dei suoi bff, la Lepre Marzolina e il Ghiro. You’re safe, apprezzato l’impegno per non essere noioso.

Menzione speciale per il fake di Katy creato dall’intelligenza artificiale.

dale ya está Katy Perry se ha pasado el juego es la mejor vestida parece un hada del bosque #MetGala #MetGala2024 pic.twitter.com/30yb91geN8 — alba | violeta’s gay lawyer (@witchedhaiz) May 6, 2024

Bad Bunny cattivo della Disney. You’re safe.

Cardi B con un look minimal, con uno strascico più grande del Metropolitan Museum. You’re safe.