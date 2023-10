Tale e Quale Show: classifica della quarta puntata e chi imiteranno nella prossima

La quarta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è scivolata via fra l’omaggio a Raffaella Carrà e il disastro di Ginevra Lamborghini nei panni di Miley Cyrus.

Il programma, in onda ininterrottamente dal 2012, è giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, ma nonostante questo non sembra affatto stanco.

Tale e Quale Show, la classifica della quarta puntata

A vincere la quarta puntata sono stati a pari-merito Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano che hanno interpretato rispettivamente Macy Gray e Albano. Li seguono Ilaria Mangiovì con Arisa e – a sorpresa – Ginevra Lamborghini con Flowers di Miley Cyrus. Chiude Maria Teresa Ruta con l’imitazione di Heather Parisi.

Il sole è entrato nello studio di #taleequaleshow e in tutte le vostre case! ☀️ @GaudianoMusica interpreta Al Bano a Tale e Quale Show pic.twitter.com/PGFGu9jZem — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

Tale e Quale Show: le imitazioni della prossima puntata

Queste, invece, sono le imitazioni che realizzeranno i vip nel corso della quinta puntata. Ci saranno Tantissimi giovani (Elodie, Elettra Lamborghini, Mr Rain); ma anche volti nazional popolari (Cugini di Campagna, Renato Zero, Alex Baroni) come star internazioni (da Shakira a Rihanna passando per i Village People, Hozier e Annie Lennox).

Maria Teresa Ruta – Elettra Lamborghini

Alex – Belli – Mr. Rain

Ilaria Mongiovì – Shakira

Scialpi – Nick (Cugini di Campagna)

Paolantoni e Cirilli – i Village People

Lorenzo Licitra – Alex Baroni

Pamela Prati – Renato Zero

Jasmine Rotolo – Rihanna

Jo Squillo – Annie Lennox

Luca Gaudiano – Hozier

Ginevra Lamborghini – Elodie

Maria Teresa Ruta che imita Elettra Lamborghini IN FRONT OF Ginevra Lamborghini: questo è il metaverso?