Ginevra Lamborghini distrugge Flowers di Miley: “Sembra Valeria Marini!”

Nonostante molti avessero dei pregiudizi su Ginevra Lamborghini, va detto che a Tale e Quale Show nelle imitazioni di Annalisa, Angelina e Dua Lipa se l’è cavata abbastanza bene ed è stata convincente. Ieri sera però l’ex gieffina ci ha regalato un’esibizione horror con Flowers di Miley Cyrus. A livello vocale non c’era niente dell’originale, piuttosto a tratti ha ricordato Valeria Marini.

“I can buy myself flowers” 💐 Ginevra Lamborghini interpreta Miley Cyrus a #taleequaleshow pic.twitter.com/gN2pNF1YTm — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

Ginevra Lamborghini e i giudizi a Tale e Quale Show.

Stranamente Loretta Goggi ha trovato la Lamborghini somigliante a Miley (che evidentemente non ascolta spesso): “Brava! Perché Miley Cyrus ha avuto un’operazione ed ha cambiato vocalità. Ha avuto un morbo che le ha compromesso le corde vocali. Quindi è diventata più bassa e roca, più di gola quasi. Sei stata proprio brava, complimenti, poi ti muovi molto bene. Sei elegante e per niente volgare nei movimenti. Molto carina anche l’idea del balletto che avete fatto“. Complimenti anche da Giorgio Panariello: “A me di lei piace che si vede che lei apprezza i personaggi che imita. Si vede che li ascolti“.

Per fortuna Cristiano Malgioglio ha detto che Ginevra era lontanissima dalla Cyrus: “Lei ha una voce piena, provocante, aggressiva, ha tutto questa donna. Anche tu sei una bella ragazza. Però volevo dire una cosa. Noi notiamo queste star, che quando vengono abbandonate dai loro uomini scrivono delle canzoni in cui parlano delle loro sofferenze per mandare i messaggi. L’ha fatto anche Shakira con Piqué. E anche Miley l’ha fatto, che stava con un attore stupendo, io mi sarei buttato dal decimo piano per lui. Lui è di una bellezza… Questo pezzo racconta di come Miley può fare tutto da sola. Io sono stato il primo a scrivere di questa tematica. Quando ho scritto per Amanda Lear ‘ho fatto l’amore con me’. Parlavo di questa tematica e posso dire di essere stato uno dei primi. Senti, sei anni luce lontana dalla vera Miley Cyrus“.