Corona pronto a vuotare il sacco sui calciatori gay: “Ho una fonte ben introdotta”

Il mondo del calcio trema e tutto perché in questi giorni Fabrizio Corona ha fatto i nomi di quattro calciatori che sarebbero coinvolti in un caso di scommesse illegali. La procura di Torino ha fatto convocare l’ex re dei paparazzi a Milano come persona informata dei fatti. Fabrizio ieri però ha rincarato la dose ed ha dichiarato: “Sono oltre 50 i calciatori coinvolti. Abbiamo in mano molti altri nomi di calciatori legati a questa vicenda, anche di Serie B e C . La fonte che mi passa queste notizie è italiana e ha fatto 12 anni di galera. La polizia non sarebbe mai andata a Coverciano se io non avessi pubblicato i nomi“.

Corona con la questione dei calciatori gay rischia male

Si deve fermare perchè qui sono robe personali e delicate

Ma purtroppo andrà avanti come un treno — (@cliexit_) October 12, 2023

Corona e i calciatori Gay: le nuove dichiarazioni.

In un’intervista rilasciata al magazine Dillinger News, Corona ha anche parlato dei calciatori gay. Il 49enne ha detto che presto farà delle rivelazioni su questi ragazzi e spiegherà perché nessuno di loro ha ancora fatto coming out. Va detto che Fabrizio lo scorso aprile ha già fatto outing ad un famosissimo calciatore.