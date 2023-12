Streghe: le quattro protagoniste allo stesso evento (ma c’è maretta)

Che sul set di Streghe non si respirasse proprio un’aria serena ormai lo sappiamo da anni. I rapporti tra Shannen Doherty e Alyssa Milano erano così tesi che l’attrice di Beverly Hills decise di lasciare la serie. Negli ultimi anni invece Alyssa ha ricevuto dei duri attacchi dalla collega che ha sostituito Shannen, Rose Mc Gowan.

Nel 2017 la Milano ha supportato pubblicamente Georgina Chapman, l’ex moglie di Harvey Weinstein (il produttore che ha abusato di Rose nel 1997) e la McGowna è sbottata sui social: “Tu mi fai vomitare e consiglio a te e Georgina di rivolgervi a Camille Cosby (moglie di Bill Cosby)”.

La McGowan ha continuato a criticare Alyssa anche nel 2018: “Se sono fiera di Alyssa? A me lei non piace. Perché lei è una bugiarda. Tu pensi che io non conosca questa gente? Io non guardo a tutto questo dall’esterno. Ho molta esperienza. Io so che lei è sposata con un agente della CAA. Fai i tuoi calcoli. Chi c’è dietro il movimento Time’s Up? La CAA. Dove si incontrano? CAA. Queste sono persone molto potenti“.

Nel 2020 Alyssa e Rose hanno battibeccato su Twitter in merito ai democratici e a Trump e la McGowna è tornata all’attacco: “Hai fatto una scenata alla squadra sul set di Streghe, urlando, ‘Non mi pagano abbastanza per fare questa m***a!. Hai avuto un comportamento spaventoso tutti i giorni. Ho pianto ogni volta che hanno rinnovato una stagione, perché hai reso quel set tossico“. In quell’occasione è intervenuta Holly Marie Combs a riportare la pace.

Streghe, Holly, Shannen, Rose e Alyssa allo stesso evento.

In questi giorni in USA i fan di Charmed stavano per gridare al miracolo di Natale, ma l’entusiasmo è durato pochissimo. Il profilo Instagram del Megacon di Orlando ha annunciato una reunion di Charmed al loro evento che si terrà a Orlando dal 1° al 4 febbraio e al quale saranno presenti le quattro protagoniste della serie. Peccato che poco dopo gli organizzatori abbiano scritto: “Le star di Streghe stanno portando la loro magia al MEGACON Orlando. Alyssa Milano incanterà gli spettatori esclusivamente venerdì, mentre Shannen Doherty si unirà a Holly Marie Combs e Rose McGowan sabato e domenica“.

In pratica la faida continua.