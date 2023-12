Mariah Carey si esibisce con Ariana Grande e Jennifer Hudson

Dopo essere state dipinte per anni come “nemiche”, tre anni fa Mariah Carey e Ariana Grande (con Jennifer Hudson) hanno rilasciato un singolo natalizio, Oh Santa. In queste settimane la santa protettrice del Natale sta girando gli Stati Uniti con il suo show Merry Christmas One And All e per la data di New York ha ospitato sul palco proprio Ariana e Jennifer. Le tre star hanno cantato insieme il loro singolo. Dopo l’esibizione Ariana ha ringraziato la collega: “Amo la regina Mariah Carey, la ringrazio per questo momento speciale“.

🚨 Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson cantando “Oh Santa” juntas ao vivo no palco pela primeira vez. pic.twitter.com/yBUS5rmA8l — PAN (@forumpandlr) December 10, 2023

Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson, Oh Santa, la traduzione.

Babbo Natale sta arrivando e lo farà diventare mio questo Natale

Babbo Natale sta arrivando e lo farà diventare mio, mio

Oh Babbo Natale

Babbo Natale sta arrivando e lo farà diventare mio questo Natale

Babbo Natale sta arrivando e lo farà diventare mio, mio

Oh Babbo Natale

Babbo Natale

Se ricevi questa lettera

Potresti darmi una mano

So che sei un po’ occupata con i tuoi elfi in questo momento

Ed io non so come

Tu riesca a fare le cose che fai mentre dormo la notte di Natale

Ma è sorprendente

E scommetto che tu potresti riportarmi il mio amore

Perché ogni volta che vedo le luci di Natale

Mi sento bruciare dentro

E io non ce la faccio più

Li ho visti la scorsa settimana fare shopping

E la sua nuova ragazza era così squallida

Ed in quel momento ho giurato a me stessa

Babbo Natale sta arrivando e lo farà diventare mio questa notte di Natale

Oh oh oh

Babbo Natale sta arrivando e ti farà diventare mio questa notte di Natale

Oh Babbo Natale

Ho sentito dire che quest’anno verrà tanta neve

Quindi mi auguro che Rudolph e tutte le atre 8 renne

Ti portino sano e salvo qui

Così lo puoi prendere su

E mandarlo giù dal mio caminetto

Sono stata davvero, davvero, davvero buona quest’anno

Quindi mettiti quel vestito rosso e fallo apparire

Rendi questo Natale felice

Non è lo stesso senza il mio baby

Dai Oh Kris Kringle mandami un aiuto

Dicono che è irrealistico

Ma io credo in te Saint Nick

Quindi avvera in fretta questo desiderio per me

Babbo Natale vuoi arrivare e farlo diventare mio questa notte di Natale

Babbo Natale sta arrivando e ti farà diventare mio questa notte di Natale

Gli alberi sono tutti luccicanti e d’oro

Ma dentro mi sento così fredda

Quindi appena lasci il Polo Nord

Babbo Natale vuoi arrivare e farlo diventare mio questa notte di Natale

Babbo Natale sta arrivando e ti farà diventare mio oh oh oh

oh oh oh questo Natale

Babbo Natale sta arrivando e ti farà diventare mio oh oh oh

Babbo Natale sta arrivando e ti farà diventare mio, mio