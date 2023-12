Rimpianto di Perla su Mirko: “Cosa sarebbe successo se fosse rimasto”

Dopo aver passato 24 ore a credere che l’eliminazione di Mirko Brunetti fosse uno scherzo e che lui fosse nascosto in tugurio, finalmente ieri Perla Vatiero ha capito che il suo ex è uscito davvero. La gieffina si è anche lasciata andare a delle confidenze con Letizia Petris e le ha confessato un suo rimpianto. Perla infatti era certa che Mirko sarebbe rimasto in casa e per questo l’ha salutato velocemente.

Il rimpianto di Perla su Mirko.

“Non ha senso quello che è successo e ancora non realizzo. Poi ho anche il rimpianto. Io l’ho salutato così tanto per, perché ero sicura di rivederlo dopo e invece non è successo. Mi dispiace di questo perché altrimenti non l’avrei salutato in quella maniera. Che sarebbe successo se fosse rimasto? Non credo avremmo litigato, qui non ci siamo mai dati addosso. Certamente avrei capito di più, anche per questo speravo restasse. Forse era meglio che lasciavano la situazione come stava, oppure solo lui. Però vuoi o non vuoi scelgono le persone. La gente vede tutto, e hanno votato. Però era una situazione logorante questo è verissimo”.

Perla ha parlato dell’uscita di Mirko anche con Monia e con lei ha formulato delle ipotesi. Secondo la Vatiero, il suo ex è stato eliminato perché non è stato chiaro e non ha preso una decisione tra lei e Greta (e in parte ha ragione).

“Poi forse capisco anche perché è uscito. Ripeteva ‘questa è la mia strada, faccio il mio percorso, qui dentro non prenderò mai una decisione’. Monia, non dici queste cose, piuttosto sii chiaro e dimmi ‘Perla, le cose stanno così e la situazione è questa’. o se hai rispetto… qui siamo ripresi sempre. Ma secondo te, se tu vai a dare i baci della buona notte e fai determinati gesti non si viene a sapere?! Fuori poi vedono. Comunque tutto gira intorno al fatto che lui non ha preso una decisione”.

I concorrenti dei reality dovrebbero capire che noi telespettatori non siamo psicologi, poco ci importa “dei loro percorsi”, “del loro vissuto”, di come “vivono le amicizie in casa” o “riscoprono sé stessi”. Se due concorrenti entrano da ex, vogliamo ritorni di fiamma o chiusure nette (e possibilmente drammatiche).