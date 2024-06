sono state le api a farli?

Cosa hanno a che vedere le api con questi piccoli buchi nel legno che ho scoperto? Cosa rappresentano questi forellini per gli insetti?

Ho appena scoperto che quando notiamo dei piccoli buchi nel legno questi ultimi non sono sempre riconducibili a insetti come tarli o termiti, ma che a provocarli può essere anche un’altra tipologia della medesima classe di animali, ovvero gli insetti meglio noti come “insetti sociali”.

Ho scoperto dei piccoli buchi nel legno, che ruolo hanno le api?

Che si tratti di piccoli fori tondeggianti sul tavolo in legno del nostro giardino oppure di buchi sulla superficie di un armadietto o di una finestra presente sul nostro terrazzo, è bene sapere che talvolta la loro realizzazione può essere provocata anche da altri insetti, come – ad esempio – le api legnaiole.

Se i tarli e le termiti sono ben conosciute per la loro abitudine di cibarsi del legno, anche le api legnaiole non sono da meno grazie alla potenza delle loro mandibole. Oltre a queste ultime, però, vi sono anche le api solitarie. Le quali, pur non essendo in grado di scavare in tal maniera il legno, cercano invece rifugio nei piccoli fori creati precedentemente dagli altri insetti.

Un’avvertenza – a questo punto – risulta più che indispensabile per partecipare attivamente alla protezione del nostro ecosistema. Se notiamo simili fori nel legno e successivamente la presenza, nei paraggi, di api non da miele il nostro compito è quello di salvaguardare questo loro rifugio e, se possibile, ampliarlo con piccole costruzioni in legno adatte alla loro nidificazione.

Perché gli insetti fanno dei buchi nel legno?

Dopo le dichiarazioni di Quentin Tarantino, il rifiuto di uccidere anche un il più piccolo insetto potrebbe divenire un’abitudine di molti esseri umani, oltre che una semplice questione etica. Ma al di là di questa piccola curiosità qual’è il motivo per cui alcuni insetti, come i tarli e le termiti, si accingono a fare dei fori di piccole dimensioni nel legno?

Il motivo principale di questa scelta risiede nel fatto che gli insetti considerano questi fori come dei luoghi protetti in cui depositano le loro uova. Gli insetti in stato larvale vengono inoltre nutriti all’interno dei piccoli forellini del legno fin quando non potranno uscire autonomamente dal loro rifugio grazie al successivo inserimento, da parte degli esemplari adulti, di altrettanto piccole quantità di nettare.