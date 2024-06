Mahmood potrebbe tornare a Sanremo: cosa avrebbero pensato per lui

I dati parlano chiaro, in questi anni Mahmood è stato tra i veri protagonisti del Festival di Sanremo, visto che ne ha vinti due e quest’anno la sua Tuta Gold è stata la canzone più ascoltata e acquistata (superando i quattro dischi di platino con oltre 400.000 copie). Il cantante di Ra Ta Ta potrebbe anche fare ritorno sul palco del Teatro Ariston, ma non in gara. A sganciare questo rumor è stato poco fa Gabriele Parpiglia in onda a Password, il programma di RTL. Il noto giornalista ha rivelato che Alessandro potrebbe affiancare Carlo Conti in più serate il prossimo febbraio.

Mahmood co conduttore di Carlo Conti al festival di Sanremo?

“Sembrerebbe che Mahmood possa tornare al Festival di Sanremo. Lui che Sanremo lo ha vinto con Soldi, lui che ha vinto anche con Blanco e Brividi. – ha dichiarato Gabriele Parpiglia – Se torna con un altro? No. Potrebbe essere che come è successo in questi anni con Marco Mengoni che ha affiancato Amadeus, Tiziano ferro è stato al festival di Amadeus, Emma Marrona e Arisa sono state con Gianni Morandi, come Achille Lauro ha fatto i quadri. Ecco, potrebbe essere che anche Alessandro sia presente a qualche serata con un ruolo particolare durante il prossimo Festival condotto e diretto da Carlo Conti”.

Nelle scorse settimane alcuni magazine hanno parlato di un possibile comeback anche di Elodie e Annalisa nelle vesti di co conduttrici, ma una delle due ha smentito. Elodie ai microfoni di Vanity Fair ha dichiarato che lei non ci sarà, ma che farà il tifo per Annalisa: “Io e Annalisa alla co-conduzione? Per me forse in questo momento no. Mi piacerebbe tanto se lo facesse Annalisa. È una bella esperienza ed è bello fare sempre cose differenti, quindi mi piacerebbe vedere lei ma non io”. Ora sono concentrata sulla musica. Poi chissà, accolgo sempre quello che arriva“.

Gli occhi felici di Elodie quando parla dei rumor di Annalisa alla conduzione del prossimo festival di Sanremo 🥹 pic.twitter.com/412x5FDV4A — Roberto (@robsud) June 5, 2024

L’articolo Mahmood potrebbe tornare a Sanremo: cosa avrebbero pensato per lui proviene da Biccy.it.







Fonte