USA, Yellen contro i dazi “terribili” di Trump: pericolo per i consumatori e le imprese americane

La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha messo in guardia contro le proposte di dazi elevati avanzate dall’ex presidente Trump, considerandole fuorvianti e potenzialmente dannose per l’economia degli Stati Uniti e per quella mondiale. Durante un intervento al Council on Foreign Relations, Yellen ha spiegato che l’uso indiscriminato dei dazi comporterebbe un aumento dei prezzi per le famiglie americane e una riduzione della competitività delle aziende statunitensi. Ha sottolineato come tali politiche possano avere un richiamo elettorale, ma al contempo destabilizzerebbero il mercato globale.

Il giorno precedente, Trump si era impegnato a introdurre “dazi terribili” qualora vincesse le elezioni, con l’obiettivo di incentivare il rientro delle imprese negli Stati Uniti. Ha dichiarato che, secondo la sua opinione, “tariffa è la parola più bella del dizionario” e promesso ulteriori sgravi fiscali per le aziende che producono sul suolo americano. Secondo Trump, un incremento dei dazi doganali attrarrebbe più imprese a stabilirsi negli Stati Uniti. Ha sostenuto di essere “molto bravo in matematica” riguardo alle possibili conseguenze economiche, difendendo l’idea che tariffe elevate porterebbero i produttori a trasferire la loro attività negli Stati Uniti.

Trump ha, inoltre, denunciato il comportamento economico degli alleati storici, come l’Unione Europea e il Giappone, sostenendo che gli Stati Uniti siano “truffati” da queste nazioni. In contrasto, Yellen ha avvertito che i problemi attuali, quali le interruzioni delle catene di approvvigionamento, il cambiamento climatico, la preparazione per pandemie globali e l’overcapacity industriale della Cina, richiedono un approccio innovativo piuttosto che un ritorno a strategie obsolete.

In definitiva, il dibattito sui dazi evidenzia un conflitto di visioni economiche tra le politiche protezionistiche di Trump e l’approccio più cooperativo e internazionale sostenuto da Yellen, evidenziando la complessità delle sfide economiche contemporanee e la necessità di affrontarle attraverso una crescente collaborazione piuttosto che attraverso misure unilaterali e potenzialmente dannose.