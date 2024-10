Sostegno Economico ai Genitori secondo l’ISEE: Chi Ne Ha Diritto?

La Manovra 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri e in procinto di passare al Parlamento, presenta diverse misure a sostegno delle famiglie, tra cui il quoziente familiare e il bonus neonati. Queste iniziative erano già state annunciate nel programma elettorale del centrodestra.

La Manovra prevede la “Carta per i nuovi nati”, un beneficio di 1.000 euro destinato ai genitori con un Isee non superiore a 40.000 euro, per sostenere le spese iniziali per ogni nuovo nato. Sono previsti circa 30 miliardi nel 2025, oltre 35 miliardi nel 2026 e più di 40 miliardi nel 2027. Inoltre, verranno potenziate le misure relative ai congedi parentali.

Il Bonus asilo nido sarà rafforzato mediante l’esclusione delle somme dell’assegno unico universale dal calcolo dell’Isee, risolvendo le problematiche segnalate dalle famiglie nella scorsa legge di Bilancio, dove tali somme erano state incluse, comportando la perdita di agevolazioni.

Un’importante novità è l’introduzione del “quoziente familiare”, che permetterà di calcolare le detrazioni fiscali in base al numero di familiari a carico. Famiglie più numerose beneficeranno di maggiori spazi per le detrazioni. La manovra prevede anche un importo massimo detraibile, modulato secondo il nucleo familiare.

Inoltre, il governo intende estendere la decontribuzione per le mamme lavoratrici a quelle autonome, che finora avevano beneficiato del Bonus mamme solo le lavoratrici dipendenti.

Tra le altre misure sociali, viene ripristinata la carta spesa “Dedicata a te”, rifinanziata con 500 milioni di euro per il 2025.

Queste misure rappresentano un impegno mirato del governo a sostenere le famiglie e la natalità, in un contesto economico e sociale che richiede attenzione e supporto per il benessere delle nuove generazioni. La Manovra 2025 si delinea così come uno strumento essenziale per affrontare le sfide legate alla crescita demografica e al sostegno alle famiglie italiane, mirando a creare un ambiente più favorevole alla natalità e al benessere familiare.