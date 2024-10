Snack fatti in casa per umani e animali: la ricetta straordinaria

Preparare degli snack fatti in casa per cani è un modo semplice e caloroso per coinvolgere i propri animali domestici nelle attività familiari. Gli animali, spesso considerati membri della famiglia, possono sentirsi esclusi durante gli eventi in cui gli umani consumano biscotti e dolci. Una soluzione a questo problema è realizzare biscotti per cani che siano sia buoni che salutari.

Una delle ricette più apprezzate è quella dei biscotti al formaggio. Questi snack croccanti sono preparati con farina di mais bramata, un ingrediente privo di glutine che è anche benefico per l’intestino. La farina conferisce ai biscotti una consistenza granulosa e il formaggio grattugiato, se utilizzato nelle giuste proporzioni, aggiunge un sapore eccellente senza appesantire la digestione.

Per preparare circa 30 biscotti, occorrono: 100 grammi di farina di mais bramata, 60 grammi di farina integrale o amido di mais, 50 grammi di formaggio grattugiato (preferibilmente parmigiano), olio extravergine di oliva e acqua. Il processo inizia setacciando la farina in un tegame e aggiungendo il formaggio. Poi, si versa olio e acqua poco alla volta, lavorando l’impasto fino a ottenere un panetto compatto. L’impasto deve essere steso a uno spessore di circa mezzo centimetro e poi tagliato con uno stampino a forma di osso o altre forme desiderate. I biscotti devono essere posizionati su una teglia rivestita di carta da forno e cotti in forno statico preriscaldato a 160°C per circa 25 minuti.

Una volta cotti, i biscotti al formaggio possono essere conservati a temperatura ambiente o in frigorifero per massimo una settimana. È possibile congelare sia il panetto dell’impasto che i biscotti già cotti, rendendo facile preparare in anticipo per feste o occasioni speciali, come i compleanni degli animali domestici.

Il profumo dei biscotti mentre cuociono in forno è sicuramente irresistibile per i cani, i quali non tarderanno a mostrare la loro gioia non appena ne percepiranno l’aroma. Con poche semplici mosse, è possibile creare momenti di festa e condivisione anche per i quattro zampe di casa.