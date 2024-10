Frullatore a Immersione Braun MQ10.001PWH con Bicchiere Graduato 600ml, 5 Anni di Assistenza, Leggero e Facile da Usare con Sistema EasyTwist e Tecnologia Splash Control

Price: 28,90€ - 14,99€

Descrizione Prodotto

Pratico e leggero.

Scopri una nuova semplicità di utilizzo con il frullatore ad immersione più leggero di Braun: il nuovo MultiQuick 1. Un tocco è tutto ciò che serve. Progettato per una facile frullatura, il pulsante di controllo a 1 velocità è posizionato per una semplice usabilità. Basta fare clic e tenere premuto per creare frullati, dessert e salse deliziose – con il minimo sforzo!

Il potente motore Braun da 450 watt semplifica la creazione di semplici ricette.

Caratteristiche Leggero

Il frullatore a mano più leggero di Braun ti aiuta a completare la ricetta con facilità.

Crea semplici piatti, frullati e salse con il minimo sforzo.

Soluzione comoda a 1 velocità

Progettato per una frullatura rapida e veloce, con il pulsante di controllo a 1 velocità basta fare clic e tenere premuto per frullare.

Sistema EasyTwist

Semplice e comodo, il sistema EasyTwist consente di rimuovere rapidamente il motore e collegare uno qualsiasi degli accessori disponibili.

Motore da 450 W

Potente motore silenzioso e compatto – affidabilità garantita.

Alte prestazioni per risultati più veloci e migliori.

PROGETTATO PER DURARE 5 ANNI DI ASSISTENZA

5 ANNI DI ASSISTENZA: Braun è da sempre sinonimo di affidabilità tedesca, con prodotti di qualità, testati con oltre 100 test e progettati per durare nel tempo.

Acquista un Minipimer Braun e ottieni 5 Anni di Assistenza*.

*Estensione aggiuntiva di 3 anni oltre all’assistenza legale.

Operazione valida fino al 30.06.25. Regolamento sul sito ufficiale Braunhousehold

FACILE DA USARE: One Touch Speed inizia a mescolare facilmente vari ingredienti in modo facile, con un solo tocco; IL PIU’ LEGGERO DELLA GAMMA per eseguire ogni tipo di preparazione con il minimo sforzo.

TECNOLOGIA POWERBell: Tecnologia brevettata di miscelazione a mano che produce rapidamente risultati omogenei

TECNOLOGIA SPLASHControl: Ferma gli schizzi, per una cucina senza macchie durante la preparazione di zuppe e smoothie deliziosi

PRATICO: Il Minipimer Braun è dotato di un bicchiere in plastica da 600 ml per misurare millimetri e once fluide di vari ingredienti

FACILE DA PULIRE: Semplicità e rapidità, il frullatore si smonta in pochi passaggi consentendo di lavare alcune parti in lavastoviglie

