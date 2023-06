Soleil Sorge: cosa pensa della sua amica Helena Prestes a L’Isola dei Famosi

Helena Prestes oltre Nikita Pelizon (con cui ha condiviso l’esperienza di Pechino Express) a Milano ha due amiche: Dayane Mello e Soleil Sorge. Se con la prima ha in comune nazionalità e lavoro, con la seconda pare un flirt.

Ieri sera Soleil Sorge – che con L’Isola dei Famosi ha un bel rapporto, avendo fatto sia la naufraga che la guest star – è stata ospite a IsolaParty dove ha avuto modo di dire la sua su Helena Prestes.

“Sicuramente Helena sta smuovendo tanto le acque e le energie del gruppo, quindi ottima come concorrente sull‘Isola perché ci piace. Almeno ci divertiamo, ci intrattiene. Poi vi dico la verità: io ho avuto modo di conoscere Helena anche fuori dall’Isola e lei è proprio così, quindi non sta proprio fingendo assolutamente. Anzi è anche molto più centrata in alcuni momenti anche più di quello che mi aspettavo potesse essere la difficoltà. Quindi sì, vi dico la verità, la vedo che sta andando alla grande. Forse un pochino eccessiva. Sai lei ha visto il gruppo contro di lei, e secondo me ha corso un po’ troppo con questo e automaticamente si è creato questo schieramento. Però insomma è normale”.

Soleil Sorge ha poi continuato:

“In un gioco come quello de L’Isola dei Famosi secondo me conta la verità di quello che senti. Lì ti tolgono tutte le tue comodità, le cose a cui sei abituato. Quindi già ti trovi già a dover lottare con le difficoltà. Per cui i rapporti umani devi trovare quelli saldi e veri. Se trovi un’affinità bene. Se non hai persone con cui vai d’accordo quello è, non si può fare così tanta strategia su queste cose. Uno ci prova però alla fine, alla lunga, non reggono mai”.