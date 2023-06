Boldi e De Sica, virale un loro film del ’96 dove viaggiano nel tempo: ecco come si immaginavano il 2023

Come ce lo immaginavamo il 2023 quando eravamo nel 1996? A rispondere a questa domanda è stato Carlo Vanzina che nel 1996 uscì al cinema con la pellicola A Spasso Nel Tempo con Massimo Boldi e Christian De Sica.

I due – che interpretavano rispettivamente un imprenditore leghista e un principe romano – si ritrovavano per puro caso a un parco giochi a Los Angeles incastrati dentro il gioco della Macchina del Tempo. Un gioco che in realtà si rivelò funzionare davvero dato che i due finirono in più epoche storiche. Preistoria, Rinascimento, Seconda Guerra Mondiale e pure una capatina nel futuro, ovvero nel 2023.

Ed è così che nella scena Christian De Sica prende un quotidiano “costa come sempre, 100 mila lire” / “ammazza che inflazione” e legge: “7 settembre 2023. Un presidente del consiglio nero e i ministri sono tutti extra comunitari: tunisini, filippini, polacchi. Ti dico una cosa sola: il ministro degli interni si chiama Abebe Bongo”.

Boldi e De Sica, la critica di quegli anni

Il film ottenne un enorme successo al botteghino tant’è che nel 1997 uscì il sequel A Spasso Nel Tempo – L’Avventura Continua, anche se la critica non fu molto generosa.