Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ecco perché ci dissero sito di fregnacce smentendo la crisi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis con un’intervista congiunta a Vanity Fair oggi hanno confermato che si sono lasciati. La notizia della loro separazione, tuttavia, era stata anticipata da Dagospia lo scorso aprile e ripresa da tutte le testate giornalistiche, Biccy compreso.

I due realizzarono così un video in cui se la presero con me (sigh!) e Dagospia etichettandomi nel dettaglio come un sito di fregnacce.

“Io e Sonia siamo in difficoltà perché mi ha fatto vedere che è uscita questa cosa su Biccy.it e su Dagospia che ci siamo separati. Siamo molto in difficoltà perché adesso che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano? Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Mo che facciamo? C’è un dilemma morale!”.

E ancora:

“Non perdete mai le informazioni di questi siti. Fatevi sempre la vita degli altri. Bravi! Ad oggi non c’è una conferma o una smentita, non c’è niente. Sono indeciso se mandarli sul lastrico o separarci, il destino parlerà. Fatevi i ca**i vostri“.

Questo il video:

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ecco perché mi dettero del sito di fragnecce smentendo la crisi

Ovviamente Vanity Fair ha chiesto loro perché hanno deciso di comune accordo di smentire la crisi. Queste le loro risposte:

“Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire” – le parole di Sonia – “Abbiamo girato un video per smentire la notizia. Perché? Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”.

E ancora: