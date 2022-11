Soleil Sorge confessa come si è vendicata di una che le aveva dato della P

Soleil Sorge è una #SassyQueen e al Grande Fratello Vip lo ha ampiamente dimostrato. Questo suo lato lo ha anche monetizzato scrivendoci un libro e questa settimana, fra le pagine del settimanale Chi, ha confessato qual è stata la cattiveria peggiore che ha fatto a una donna. “Quando divento vendicativa ne sono consapevole“.

“L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”.

GIIIIRLLLL!

Soleil Sorge in quest’ultima stagione televisiva ha fatto davvero una scorpacciata di titoli e programmi. Ha partecipato al Grande Fratello Vip; è stata giudice a La Pupa e il Secchione Show ed è tornata in Honduras come guest star a L’Isola dei Famosi. Ora conduce il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli ed è uscita in libreria con il suo primo libro.