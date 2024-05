Come eliminare i fastidiosi ragnetti rossi dalle proprie case: esiste un trucchetto unico

I ragnetti rossi, conosciuti scientificamente come trombidium holosericeum, sono un problema comune durante la stagione estiva. Questi acari, che assomigliano a piccoli ragni rossi, possono creare fastidi sulle piante e sui vestiti a causa del loro pigmento rosso intenso, per questo è sempre sconsigliato schiacciarli. Tuttavia, non sono pericolosi per gli esseri umani, gli animali o le piante e sono in realtà utili poiché si nutrono di insetti dannosi ed escrementi di volatili.

Questo è il periodo in cui si schiudono le larve perché la temperature primaverili e l’umidità dell’aria sono per loro favorevoli. Le femmine di ragno rosso depositano più di 100 uova l’anno quindi il loro potere infestante è davvero notevole. Per allontanare i ragnetti rossi in modo naturale, è possibile utilizzare alcuni rimedi casalinghi.

Rimedi naturali per eliminare i ragnetti rossi

L’aglio, ad esempio, è un potente insetticida naturale che può essere utilizzato per creare una soluzione da spruzzare sulle piante o sulle pareti per tenere lontani gli acari. L’argilla espansa, che crea un ambiente umido che i ragnetti non sopportano, può essere stesa sul fondo dei vasi. Il sapone di Marsiglia, diluito in acqua e spruzzato sulle superfici interessate, è un ottimo antiparassitario naturale. Anche il rosmarino può essere utile nell’allontanare i ragnetti rossi. L’olio essenziale di questa pianta aromatica diluito in acqua può essere spruzzato sulle pareti o sui pavimenti per tenere lontani gli acari. In alternativa, è possibile acquistare la piantina di rosmarino. Un altro rimedio molto green è inserire all’interno dell’ambiente l’antagonista naturale di questi insetti: le coccinelle. Una sola coccinella può mangiare 9 ragni in un’ora e sono delle ottime predatrici dall’appetito vorace!

In caso di un’infestazione grave, è importante agire rapidamente per evitare danni alle piante. Spostare le piante infette lontano dalle altre per evitare la diffusione degli acari e creare un mix con detersivo per piatti e olio vegetale da spruzzare sulle superfici colpite.

Mantenere sotto controllo i ragnetti rossi è importante per preservare la salute delle piante e evitare fastidi in casa, soprattutto gli abiti macchiati.

