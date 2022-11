Lady Gaga ha inviato una lettera a Simona Ventura: “Ecco cosa c’era scritto”

Lady Gaga è stata ricordata da Simona Ventura oggi pomeriggio ospite a TvTalk.

“Il momento con Lady Gaga è stato un momento epico. Solamente perché mentre è partita la sigla, lei era ancora in taxi! Quando è entrata io sono rimasta senza parole: un carisma unico! L’ho voluta io perché di notte andavo a spippolare su YouTube e quando [mi sono imbattuta in Just Dance, ndr] ho pensato ma chi è sta matta! Quando ce l’hanno proposta tutti gli autori hanno risposto di no. Io ho detto ‘io so chi è chiamiamola come ospite!’. Così abbiamo fatto questa intervista. Un’intervista preparata pochissimo e senza traduttore che è rimasta nella storia”.

La conduttrice nel 2019, ospite a Padova Pride Village, ha ricordato l’iconica intervista con Lady Gaga.

Vi devo dire che mentre partiva Poker Face lei era ancora in taxi. Allora io cercavo di mantenere la calma, però non ero molto calma. Questi ballerini hanno fatto di tutto, hanno ballato per un quarto d’ora ed erano sudatissimi. Poi è entrata lei direttamente dal taxi. Io ragazzi mi emoziono raramente, ma in quell’occasione è successo. Questa donna adesso è diventata un’artista mondialmente riconosciuta. Io sono stata la prima e unica ad averla in Italia. Da noi in Italia non siamo più riusciti ad acciuffarla. Per me è stata una grande emozione, lei è carismatica a mille. Cosa significa Sdi beh de leiba? No, non è una parola in codice, diciamo che le ha portato molto fortuna. Ero andata nel pallone, ho provato a parlare in inglese, ma non mi ricordavo una mazza.”