È morto Bernard Hill, l’indimenticabile capitano del Titanic

È morto oggi all’età di 79 anni l’attore britannico Bernard Hill. Fra i suoi ruoli più celebri ci sono senza dubbio quello del Capitano Edward Smith nel film Titanic di James Cameron e il ruolo di Re Theodon nella trilogia di Peter Jackson, Il Signore Degli Anelli.

La notizia del decesso è stata confermata alla BBC dall’agente dell’attore, Lou Colson. Bernard Hill deteneva il primato di aver recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 premi Oscar.

RIP Bernard Hill. The only actor to have starred in two films that won 11 Oscars. pic.twitter.com/KYxGTK3NS1

— All The Right Movies (@ATRightMovies) May 5, 2024