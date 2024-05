Emma fotografa Mahmood senza maglietta e fa servizio pubblico

C’erano anche Emma e Mahmood fra gli ospiti delle due serate realizzate all’Arena di Verona per Una Nessuna Centomila, evento fondato da Fiorella Mannoia con lo scopo di raccogliere fondi per le strutture che sostengono le donne vittime di violenza. La cantante, durante le prove, ha notato il collega a prendere il sole sugli spalti senza maglietta e ha ben deciso di fare del servizio pubblico immortalandolo.

“Oggi niente Tuta Gold (ringraziatemi)“, ha scritto ironicamente.

Emma paparazza Mahmood durante le prove di oggi pomeriggio a #UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/X2tlzjtUcc — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 5, 2024

emma una di noi che ci regala questo video di mahmood prova a non dire madrepic.twitter.com/TkY7HdvSrt — miriana (@lightwoodvbane) May 5, 2024

Anche Emma, proprio come Mahmood, sul palco ha iniziato a mostrare un po’ di corpo e questo è stato oggetto di critiche che a lui, in quanto uomo, non sono mai state fatte. Anzi. Lo ha notato anche lei, come dichiarato mesi fa fra le pagine di Grazia.

“Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul s3no. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nud0 e mostrare i cap3zzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”.

Emma: “Io persona libera di mostrarmi come voglio”