Lady Diana, il piano dello staff di Carlo per farla passare per pazza: parla l’ex addetto stampa della principessa

Che la vita di Lady Diana alla corte della Regina Elisabetta non sia stata facile è una cosa nota da decenni, ma adesso, Patrick Jephson (ex addetto stampa di lady Diana) ha fatto delle rivelazioni sconcertanti durante il podcast The Scandal Mongers. Secondo l’uomo, lo staff di Re Carlo avrebbe cercato di far passare per pazza Diana.

Diciamolo chiaro, i membri di quello staff…



Outra escolha feita para favorecer a princesa foi retrata-la contando pra Rainha sobre a entrevista. Isso nunca aconteceu, na verdade, quem foi contar a rainha foi Patrick Jephson, o secretário particular de Diana, e não a própria princesa. pic.twitter.com/rHlkabFiR3 — 📽 MissWalker (@xmissswalker) November 15, 2022

‘Lo staff di Carlo ha reso la vita di Lady Diana un inferno’.

“C’è stato un complotto per far passare Diana per pazza. Quei cortigiani, alcuni dei quali ancora al servizio dell’ormai sovrano d’Inghilterra Carlo III, resero la vita di Diana un inferno diffondendo bugie secondo cui soffriva di una malattia mentale. Hanno pianificato tutto nei minimi dettagli. Campagne diffamatorie sistematiche sulla salute mentale della principessa.Vennero fatte nel periodo della tresca tra Carlo e Camilla Parker Bowles, che a Palazzo, era un segreto di Pulcinella. Questi fatti non possono essere sepolti. Perché le persone coinvolte sono ancora in circolazione, e l’uomo per cui tifavano ora è il nostro re. Lady Diana era molto lucida, quando si è resa conto che i cortigiani stavano cercando di infangarla con accuse di instabilità mentale, ha iniziato a parlare in pubblico dei suoi disturbi alimentari. Non riesco a pensare a una migliore definizione di sanità mentale. Ci sono persone che ti accusano di essere pazza, e tu ti alzi e parli della tua bulimia, spiegando che colpisce molte persone, in particolare le giovani donne. Penso sia stato un segno di straordinaria forza che ha rivelato tutta la meschinità di coloro che calunniavano Lady Diana. Cosa voglio dire a queste persone? Conoscevo la principessa Diana meglio di tantissimi altri. Considerando la vita che ha vissuto, considerando le pressioni a cui è stata sottoposta, posso dire con certezza che era una delle persone più sane di mente che abbia mai incontrato”.

Fonte: Vanity Fair