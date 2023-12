Simon & the Stars, oroscopo 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Dopo l’oroscopo di Branko e i grafici di Paolo Fox, ecco anche le previsioni di Simon & The Star (qui per consultare quelle del 2023). Il famoso astrologo e volto di Citofonare Rai Due ha svelato segno per segno, mese per mese, quello che le stelle dicono dei prossimi dodici mesi. A voi com’è andata?



Simon & the Stars, oroscopo del 2024.

Ariete, Toto e Gemelli.

Ariete.

Nel nuovo anno l’Ariete spiega le ali finalmente libero dalle oppressioni di Plutone. È pronto a fare un salto in una direzione diversa, superando una serie di insicurezze e di condizionamenti spesso provenienti dall’ambiente familiare. Diventa “genitore di se stesso”, capace di prendere le proprie decisioni e di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo.

Toro.

Il Toro trova nel 2024 la sua grande occasione per cambiare vita (in amore o sul lavoro), o per toccare la vetta di ciò che ha seminato negli scorsi anni. Le opportunità arrivano a sorpresa, specie in primavera, e ripagano di torti e le delusioni subite negli anni con Saturno contro (2012-15 e 2021/23).

Gemelli.

I Gemelli si accingono a prendersi una grande rivincita su tutti i fronti. A metà anno arriva Giove, pianeta delle nuove opportunità, pronto a dare il via a un nuovo ciclo di vita. Dopo anni di confusione sulla propria identità e di tentativi andati a vuoto, finalmente trovano la propria dimensione.

Simon & the Stars, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro.

Il Cancro esce finalmente da un cono d’ombra nel quale si muove dal 2008, l’anno in cui Plutone è entrato in opposizione. Quindici anni che l’hanno continuamente pressato a spinto a guardare in faccia le proprie paure. Oggi è profondamente cambiato, è pronto a esporsi e far valere le proprie ragioni. Non ha paura di perdere e questo lo rende invincibile.

Leone.

Il Leone nel nuovo anno fa un “coming out” che potrebbe simbolicamente toccare ogni sfera della vita, se ci sono ruoli e dinamiche che ormai gli vanno stretti. Superata la paura di perdere il consenso del proprio pubblico, è pronto a dire “mi dispiace, questa cosa non fa più per me” e a prendere una strada diversa spezzando così le sbarre di una gabbia che non è più disposto a tollerare.

Vergine.

La Vergine torna indietro nel tempo per correggere un errore o aggiustare una determinata situazione sorta a partire dal 2012, ponendo fine a un clima di caos e di imprevedibilità che negli anni a venire le ha impedito di coltivare le proprie aspirazioni e la propria creatività.

Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia.

La Bilancia percorre finalmente l’ultimo miglio che la separa dalle luci della ribalta, dopo quindici lunghi anni trascorsi nel buio delle quinte. Anni in cui si è costantemente “sbilanciata” sugli altri (che venivano sempre prima), ma nel corso dei quali ha faticosamente costruito una propria autonomia. Forte di questa “palestra”, oggi è pronta a debuttare in un ruolo di maggiore protagonismo.

Scorpione.

Lo Scorpione arriva sin qui come un “viandante” in cerca di un luogo da chiamare “casa”, dopo tre anni di continuo vagabondare. Nel 2024 costruisce finalmente nuove radici, nuovo concetto di stabilità che tocca la casa, la famiglia, le finanze e le grandi certezze personali.

Sagittario.

Il Sagittario parte alla riconquista dei propri “spazi” (lavorativi, abitativi, decisionali, spesso usurpati negli anni passati) e lavora alla costruzione di una nuova libertà che è prima di tutto economica e di movimento. Giustizia è fatta per i tanti nati del segno che da anni si trascinano una causa legale: anche questa è una forma di “liberazione”!

Simon & the Stars, Capricorno, Acquari e Pesci.

Capricorno.

Il Capricorno “ringiovanisce”, a prescindere dall’età. Dopo anno in cui ha marciato come un soldatino, sacrificando tutto se stesso per raggiungere la propria vetta, si dice “ma chi me lo fa fare a prendere sempre tutto così sul serio, a scegliere sempre la strada più dura?”. Riscopre il piacere (questo sconosciuto!), l’emozione della creatività e così facendo si ritrova più vicino alla vetta di quanto non sia mai stato in passato.

Acquario.

L’Acquario si riappropria del suo tempo (che non gli basta mai) attraverso una parolina che nel nuovo anno assume un potere quasi magico: “No”, a tutto quello di cui non è pienamente convinto, ma che in passato ha accettato solo per non deludere le aspettative degli altri. E da tutti questi “no” emerge fulgido il “sì” di una nuova identità più autentica e sincera.

Pesci.

Chiudiamo con i Pesci, sottoposti da Saturno a un serrato “addestramento” che li spinge però a superare i propri limiti e a esprimere fino in fondo il proprio potenziale. Un cielo molto formativo e talvolta faticoso, che però permette loro di tornare al “luogo” (geografico, lavorativo, esistenziale) al quale appartengono dopo anni trascorsi in esilio.