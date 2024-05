Palio di Ferrara – Viaggiare

Il Palio venne ufficializzato nel 1279 e rapidamente si trasformò nel simbolo di un Rinascimento glorioso e affascinante.

Da allora rituali e scadenze sono solo leggermente cambiate, la celebrazione della città è rimasta immutata.

Un mese di festeggiamenti, parate, gare e competizioni tra le otto Contrade per aggiudicarsi il prezioso drappo dedicato a San Giorgio, patrono di Ferrara.

Un maggio tiepido accoglie i figuranti in costume originale in sfilata per le vie del Centro e le acrobatiche gare degli sbandieratori nella Piazza del Municipio ci accompagnano alla spettacolare corsa dei cavalli a Piazza Ariostea.

PROGRAMMA



BENEDIZIONE DEI PALII E OFFERTA DEI CERI

Luogo di ritrovo: Cattedrale di Ferrara (Piazza Cattedrale)

Quando: Sabato 4 maggio

Orario: ore 16.00

ANTICHI GIOCHI DELLE BANDIERE ESTENSI

Luogo di ritrovo: Piazza Municipale

Quando: Sabato 11 maggio e Domenica 12 maggio

Orario: sabato -15.00 e 20.30, domenica – 16.00

MAGNIFICO CORTEO

Luogo di ritrovo: Piazzale Medaglie d’oro – Corso Giovecca

Quando: Sabato 18 maggio

Orario: 20.45

Con oltre 1000 figuranti in costume rinascimentale, le contrade sfilano lungo Corso Giovecca per raggiungere il Castello Estense.

CORSE AL PALIO

Luogo di ritrovo: Piazza Ariostea

Quando: sabato 25 maggio

Orario: ore 20.00

Le corse del Palio si svolgono l’ultimo sabato di maggio, in memoria del palio straordinario indetto per festeggiare l’incoronazione a Roma di Borso d’Este a Duca di Ferrara.

Le gare sono quattro:

dei putti per il palio rosso di San Romano

delle putte per il palio verde di San Paolo

delle asine per il palio bianco di San Maurelio

dei cavalli per il palio giallo di San Giorgio

Luoghi

Cattedrale

Piazza Cattedrale – Ferrara (Ferrara)

Piazzale Medaglie d’Oro – Corso della Giovecca – Ferrara (Ferrara)

e altri luoghi

4 – 25 maggio 2024

Vedi programma

Contatti + 39 0532 751263 info@paliodiferrara.it http://www.paliodiferrara.it