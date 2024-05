Daniele Radini Tedeschi si è ritirato da L’Isola dei Famosi

Daniele Radini Tedeschi ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi e di tornare in Italia.

L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa.#Isola pic.twitter.com/lCGWgRVUUW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2024

Il noto critico d’arte, entrato nel reality disprezzando apertamente concorrenti e programma, è durato in gioco venti giorni, anche se sulla spiaggia ne ha passati molti meno. In più occasioni, infatti, è andato in infermeria per accertamenti medici senza troppe spiegazioni. Il motivo del ritiro tuttavia non è stato reso noto, sul sito si legge solo: “L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi si è conclusa e, per tale motivo, non farà più ritorno in Playa“.

Abbiamo scoperto il reale motivo della squalifica di Francesco Benigno dopo due settimane dall’accaduto, probabilmente scopriremo perché DRT ha lasciato il gioco in occasione della finale.

Nel dubbio, Radini Tedeschi è il quinto naufrago che si è ritirato / è stato squalificato dall’inizio del gioco dopo Francesca Bergesio, Francesco Benigno, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli.

Alvina Vereconi Scortecci

Aras Senol

Artur Dainese

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Greta Zuccarello

Joe Bastianich

Khady Gueye

Marina Suma

Matilde Brandi

Pietro Fanelli

Rosanna Lodi

Samuel Peron

Valentina Vezzali

Francesca Bergesio | 3 giorni in Honduras | RITIRATA

Luce Caponegro | 7 giorni in Honduras | ELIMINATA

Francesco Benigno | 5 giorni in Honduras | ESPULSO

Peppe Di Napoli | 11 giorni in Honduras | RITIRATO

Maité Yanes | 14 giorni in Honduras | ELIMINATA

Pietro Fanelli | 18 giorni in Honduras | RITIRATO

Sonny Olumati | 11 giorni in Honduras | ELIMINATO

Daniele Radini Tedeschi | 20 giorni in Honduras | RITIRATO