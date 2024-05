Reality in calo d’ascolti chiama in soccorso una vip: “Le ha rifilato un no”

Alberto Dandolo nella sua rubrica su Dagospia ha pubblicato nella giornata di ieri un curioso gossip su un fantomatico “reality in calo d’ascolti” che rimanda a L’Isola dei Famosi.

Ovviamente Dandolo non ha fatto alcun nome ma L’Isola dei Famosi è l’unico programma che rispecchia le caratteristiche dell’indovinello: è un reality, è attualmente in onda, il cast è moscissimo ed essendo in diretta potrebbero tutt’ora entrare concorrenti.

“Asia Argento è andata ospite nella puntata in cui sono stata eliminata definitivamente. E mi ha detto di aver trovato gli autori e il regista disperati per il fatto che uscissi. Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi, ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa. Dopo l’eliminazione mi tenevano ferma nel mare e io chiedevo le motivazioni per le quali non mi stessero portando in hotel, ma in un’altra isola. Non capivo. Speravo fosse il pubblico a salvarmi, ma sospettavo fossero gli autori.

Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo. Mi veniva tutto naturale, non per attirare l’attenzione. Ero me stessa e, anzi, forse nella vita sono peggio. Sull’Isola mi sono tenuta: ero consapevole di essere in tv“.