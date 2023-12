Nuovi sfoghi di Belen, che racconta tutto: “Grave! Ecco cosa ha fatto”

Durante tutto il giorno di Santo Stefano Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono attaccati a distanza a colpi di storie e commenti Instagram. Accuse, critiche e frecciatine a pioggia per i due ex fidanzati. Sui social c’è chi ha preso le parti dell’ex gieffino (come alcuni colleghi del GF Vip e molti fan) e chi della conduttrice, che tra l’altro in queste ore ha anche replicato a moltissimi commenti che gli utenti hanno lasciato sotto ai suoi ultimi post. La Rodriguez si è anche lasciata andare a nuovi sfoghi dove ha parlato addirittura di minacce e ha fornito dei dettagli in più.

“Io devo lasciare mia figlia fuori dalle mie frustrazioni? Quello che faccio, lo faccio per protezione, semmai tu lascia i tuoi commenti da un’altra parte. “Se mi minacciano, sia chi sia gli taglio la strada, e pure a te se continui a scrivere min***ate che non sai un bel niente”.

“Le liti tra genitori andrebbero evitate, soprattutto in pubblico? Si fanno per i bambini se si ricevono minacce, risolverò tutto davanti al giudice. Per i bambini questo ed altro”. “Ma guarda mi credi sono ancora una volta senza parole, che andassero a lavorare, così non hanno tempo di essere cattivi. Chi non ha una vera occupazione rompe a chi ce l’ha”. “Ho amato troppo gli altri, adesso ho imparato ad amare me stessa, e quindi amo anche in modo diverso”.

“Non sto più zitta, adesso tremate perché sono tornata più forte di prima e non concedo più a nessuno di farmi fuori di nuovo”. “Ma poi nessuno sa la verità che è davvero gravissima, adesso ci pensano gli avvocati. La prossima volta ci pensa due volte”. “Cosa ha fatto davvero? Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”, ha consluso.

Per adesso però Antonino non ha replicato a questi nuovi sfoghi.